網美冷飲店送冰飲挺醫護 一起度過疫情

疫情三級警戒下，餐飲業生意大受影響，但仍有業者賠本也要自掏腰包送暖。高雄一家網美冷飲店業者已經送出上百杯飲品給疫苗接種站醫護及警消人員，希望透過自己的力量，為第一線辛苦的醫護人員打氣。而高雄市今天啟用包括流音中心，國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。

網友瘋傳的搞怪系網美飲料店「花開富貴」，品牌創辦人王雯茜本身就是網美級老闆娘，她曾研發夏天盛產的芒果椰果再搭配芒果氣泡水，飲料裡再擺進兩隻極鮮白蝦的「匆匆蝦芒」飲品在網路上爆紅，也引起轟動，今年碰上疫情三級警戒，業績受到不少影響，她說身為店家應該大家都很崩潰，但是就至少我們還可以好好地坐在店裡，可是醫護他們就是一整天的工作，然後還要就是第一線去面對這個病毒，她有朋友或同學是醫護人員，實在是感謝醫護人員守在第一線對抗病毒，只希望透過這麼一杯小小的飲料，表達心意，守護醫護，一起挺過疫情。