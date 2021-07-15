快訊

北市推「台北通」預約疫苗登記 明上午十點開跑

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

網美冷飲店送冰飲挺醫護 一起度過疫情

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高雄網美飲料店業者王雯茜（中）親自送飲品到疫苗接種站，感謝第一線醫護守護疫情對抗病毒。記者劉學聖／攝影
高雄網美飲料店業者王雯茜（中）親自送飲品到疫苗接種站，感謝第一線醫護守護疫情對抗病毒。記者劉學聖／攝影

疫情三級警戒下，餐飲業生意大受影響，但仍有業者賠本也要自掏腰包送暖。高雄一家網美冷飲店業者已經送出上百杯飲品給疫苗接種站醫護及警消人員，希望透過自己的力量，為第一線辛苦的醫護人員打氣。而高雄市今天啟用包括流音中心，國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。

網友瘋傳的搞怪系網美飲料店「花開富貴」，品牌創辦人王雯茜本身就是網美級老闆娘，她曾研發夏天盛產的芒果椰果再搭配芒果氣泡水，飲料裡再擺進兩隻極鮮白蝦的「匆匆蝦芒」飲品在網路上爆紅，也引起轟動，今年碰上疫情三級警戒，業績受到不少影響，她說身為店家應該大家都很崩潰，但是就至少我們還可以好好地坐在店裡，可是醫護他們就是一整天的工作，然後還要就是第一線去面對這個病毒，她有朋友或同學是醫護人員，實在是感謝醫護人員守在第一線對抗病毒，只希望透過這麼一杯小小的飲料，表達心意，守護醫護，一起挺過疫情。

適逢高雄市替65歲長輩施打COVID-19疫苗最後一天，高流接種站今天啟用，現場也準備李宗盛「既然青春留不住」演唱會，希望陪伴來現場接種疫苗的市民朋友與醫護同仁。許多市民也邊打疫苗邊享受流行音樂，希望透過現場音樂，感受到疫情下大家彼此陪伴、彼此加油打氣。

高雄網美飲料店業者王雯茜（左二）親自送飲品到鳳山分隊，感謝第一線警消守護疫情對抗病毒。記者劉學聖／攝影
高雄網美飲料店業者王雯茜（左二）親自送飲品到鳳山分隊，感謝第一線警消守護疫情對抗病毒。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁到各大疫苗接種站巡視接種情況。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁到各大疫苗接種站巡視接種情況。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影
高雄市今天啟用包括國際會議中心等大型接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打上萬人，現場也播放輕鬆音樂演出，陪伴疫苗接種站民眾及醫護。記者劉學聖／攝影

疫情 新冠疫苗

延伸閱讀

預約疫苗人數不足竟流團 北市：轉介地點或周邊湊人

國光生申請豬疫苗認證許可 預計兩年內上市

日本共贈台334萬劑疫苗 陳時中：可打15%台灣人

台積電捐贈BNT疫苗 劉德音透露關鍵原因

相關新聞

高雄興達觀光漁市重新開業 避免排隊人龍將採封閉路口

高雄興達港觀光漁市上周末出現大量人潮，2天約有7千人次，高雄市府勒令休市後，日前重新開業，現場採單一入口、三個出口，市場...

偏鄉小校拚特色 六龜高中新生翻倍

高雄市立六龜高中位於山區，長年招生面對困境。校方努力經營特色，開辦台水機電專班，110學年國中部有2名學生錄取雄中、雄女...

金門剩800餘劑疫苗 符合第10類身份者17日開打

金門配合中央「COVID-19公費疫苗預約平台」在離島試辦的莫德納疫苗注射專案，今日是縣府成立大型接種站最後一日，現場採...

金門建大型美術館有譜！預計今年底發包設計114年完工

金門大型美術館有譜了！金門建置一處大型美術館，一直是不少藝文人士衷心的期盼，金門縣長楊鎮浯今天表示，昨已會勘乳南二營區，...

高市3廟宇1教會提防疫計畫 盼開放教堂禮拜或入內參香

7月13日起微解封，高市立案宗教團體可提報計畫審核，通過者可讓信眾入內參香或禮拜，人數須少於99人。高市府民政局表示，旗...

屏東雙流森林遊樂區小整修 年底前門票只要銅板價

屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，蒼鬱林木，景觀自然原始，是國人登山、健行享受「森林浴」的好地方。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。