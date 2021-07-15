高市國民黨團聲援教師團體 盼開學前完成疫苗接種

高雄市高中以下教師爭取施打疫苗。高雄市國民黨團表示，屏東開始施打高中以下教師，不解為何高雄還在拖延，市府務必在開學前施打完成。此外，高雄市政府力拼疫苗施打率，曾出現誤打未成年人疫苗、老人混打疫苗等缺失，且臨時公告暫停施打外縣市民眾，作業人員工作壓力倍增，疫苗除打得好，也要細心處理。

黨團替教師發聲說，教師遲遲等不到疫苗，屏東已經開始施打高中以下教師，為何高雄還在拖延；目前高雄市政府已將三級學校名冊送中央審查，期望盡快審查完畢，務必開學前施打完成。

黨團表示，莫德納疫苗大量施打之際，曾發生前一晚不在籍長輩施打突然喊停，造成民眾與作業人員不便，近日又出現類似情況，高市衛生局前一天下午臨時通知民政單位，要求轉告民眾準備相關文件施打疫苗，這些臨時作業容易造成疫苗施打疏失，不能為求快反而造成民眾困擾。

黨團總召童燕珍說，高雄市的疫苗施打場地及施打率是國內前段班，但不該為求快增加作業人員壓力，導致失誤一再發生，不論是未成年施打或疫苗混打，安全上有爭議，也會造成民眾不安與恐慌。