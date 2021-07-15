熱心獅友認養金煌芒果 高雄偏鄉阿公不用煩惱銷路

疫情導致山區水果行銷不易，正值高雄桃源金煌芒果產季，65歲農民巴舒朗的芒果銷路不佳，每天看著日益成熟的果實苦惱。衡山行善團登高一呼，會同高雄市金龍獅子會號召獅友訂購與分享，3天共訂購1200多斤芒果，阿公不用煩惱芒果去處。

桃源農民巴舒朗與妻子合力栽種芒果，兩人揹負家庭經濟開銷與醫藥支出，除務農還下山去工地當鐵工或板模工人，賺取微薄工資，因年事已高不會行銷芒果，進入金煌芒果產季之後，兩人苦惱芒果賣不到好價錢。

衡山行善團長期替弱勢族群修屋，近日因疫情關係不能出團，仍持續關懷偏鄉弱勢家庭。行善團指出，得知巴舒朗夫妻困境，會同高雄市金龍獅子會上山訪視，會長鄭登財號召獅友和親朋好友認購，獲得極大迴響。

衡山行善團南二團、美樂美髮總經理沈美利、輕鬆煮藝等單位參與認購，共訂購1200多斤芒果，由桃源區代表杜司偉運送下山。金龍獅子會會長鄭登財表示，疫情影響許多人生計，水果盛產季節，如果沒有管銷通路，偏鄉小農生計會出問題，有芒果吃又能助人，一舉兩得。