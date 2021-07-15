體恤醫護也照顧弱勢 高雄藍綠議員分送便當、洗髮券
防疫工作繁重，國民黨高雄市議員陳若翠今天會同得玉教育文化基金會、大港興公益協會捐贈5000個愛心便當給弱勢家庭，交由社會局運用；民進黨市議員林智鴻也會同新技髮型公司，致贈2000張洗髮券給基層疫苗施打診所及高雄市政府警察局鳳山分局員警運用，每張可洗髮三次。
繼日前捐贈第一線防疫人員1萬個防護面罩後，市議員陳若翠今天近午偕高雄市得玉教育文化基金會執行長劉進添，高雄市大港興公益協會理事長王海玲捐5000個正忠排骨便當給高市社會局副局長葉玉如，由社會局轉贈弱勢家庭。
陳若翠說，政府補助對低收入戶是杯水車薪，如遭逢急難的社福個案、單親兒少、家暴個案、失業者、邊緣戶、街友等市民需要社會關懷，如果他們能夠免於挨餓，知道有人關心，會更有勇氣克服困難。
另方面，為慰勞第一線醫護與警察，市議員林智鴻媒合新技髮型致贈2000張洗髮券，分赴鳳山區疫苗施打診所及市警局鳳山分局，另送4000個口罩至鳳山清潔隊，提供清潔人員防護量能。
新技髮型表示，推出「健康你守護、秀髮我服務」醫護洗髮券及「安全你守護、秀髮我負責」 警用洗髮券，每一張可使用三次，感謝第一線人員防疫工作的努力與付出。
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