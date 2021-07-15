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偏鄉小校拚特色 六龜高中新生翻倍

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
六龜高中110學年度新生名額已經從過去的20多人倍增到近50人。圖／六龜高中提供
六龜高中110學年度新生名額已經從過去的20多人倍增到近50人。圖／六龜高中提供

高雄市立六龜高中位於山區，長年招生面對困境。校方努力經營特色，開辦台水機電專班，110學年國中部有2名學生錄取雄中、雄女，自願放棄資格選擇直升高中部，今年新生名額已經從過去的20多人倍增到近50人。

高中職免試入學已辦理線上報到，六龜高中校長梁華蓁表示，國中部王同學與楊同學繁星會考管道錄取高雄中學、高雄女中，但選擇留在家鄉就讀。校方雙語科技實驗班招生有成，由校長、教務主任及老師電訪，或線上拜訪家長，新學年爭取到完全免試、直升、免試入學管道超過44名學生，還在增加當中。

教師反映，偏鄉學校社區面臨人口老化、少子化壓力，招生已經很困難，加上私校也積極搶學生，交通車常開進山區載學生；六龜高中老師們更努力固守學生源，讓家長認可雙語、網路科技師資，選擇就近入學。

梁華蓁說，去年8月到任後，期許「讓孩子有看得到的未來」，所以不斷充實雙語、網路科技連結設備。5月中旬停課至今2個月，圖書館主任還騎機車到深山，協助學生架設電腦及網路，多次被狗追咬；許多老師留在空蕩教室內，對著電腦上課，不便在家中上網的學生，也每天到校視訊。

六龜高中1名弱勢女學生，父母不在身邊，家裡還有2個弟弟，假日都得加油站打工，養祖父母與弟弟。她的國中教育會考成績是5C，但經企業贊助、循產學合作模式，也錄取了科技大學，可同時兼顧家庭與學業，不致為了生計而放棄學業。梁華蓁說，學校會針對每個學生的情形與需求，協助找出適合的路。

六龜高中110學年度新生名額已經從過去的20多人倍增到近50人。圖／六龜高中提供
六龜高中110學年度新生名額已經從過去的20多人倍增到近50人。圖／六龜高中提供
六龜高中110學年度新生名額已經從過去的20多人倍增到近50人。圖／六龜高中提供
六龜高中110學年度新生名額已經從過去的20多人倍增到近50人。圖／六龜高中提供

六龜 國中教育會考 免試入學

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