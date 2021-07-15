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公所人員接種站忙翻 高市府：各局處會相互支援

中央社 / 高雄15日電

COVID-19疫苗接種人數增加，造成醫護、區公所等基層人員工作加重。高市議員籲調整工作比重或酌發津貼慰勞。高雄市新聞局長董建宏今天指出，各局處會相互支援，降低公所負擔。

高市有基層公所人員在網路上吐露心聲，指公所為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打工作，有時1天內就要完成通知單印製及發放，連假也要輪班應付民眾電話。支援接種站的公所人員更是忙翻，在戶外揮汗如雨，還只能少喝水降低跑廁所次數。

高雄市議員陳致中今天表示，隨著疫苗接種人數漸增、年齡層下降，建請市府可調整工作比重，讓基層醫療院所承擔更多施打量，減輕大型接種站負荷；市府也可酌發津貼給公所人員，彰顯市府對其肯定。

對此，董建宏指出，高雄市長陳其邁非常感謝工作人員辛勞，每次到接種站視察時，都感受到工作人員對市民服務熱情，陳其邁也一再提醒各局處首長，務必妥善照顧工作人員。

董建宏表示，市府會把相關場地的工作人員規劃分配、妥善處理，市府各局處都有積極參與所有服務，相互支援，降低公所人員工作負擔。

董建宏說，目前疫苗施打以長輩為主，市長希望提供長輩一個安心、安全、舒適場域接種疫苗，全體市府人員非常努力，市長非常感動、也感謝大家辛勞。

疫苗 高雄市

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