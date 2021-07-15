金門建大型美術館有譜！預計今年底發包設計114年完工

金門大型美術館有譜了！金門建置一處大型美術館，一直是不少藝文人士衷心的期盼，金門縣長楊鎮浯今天表示，昨已會勘乳南二營區，目前規劃中的圖書與美術兩館，預計今年底發包兩館設計規劃案，並將於明年下半年工程發包，期待113年底中心圖書館完工開館，隔年美術館也能順利完工。

為因應金門縣公共圖書館未來發展，與興建縣立美術館，金門縣政府透過「金門藝文特區先期調查及規劃技術服務案」，於金寧鄉后盤山段352、352-5、352-6地號等約9.8公頃的土地，區內規劃有圖書館、美術館、藝術駐村及親子館等建物，且串聯縣定古蹟雙乳山坑道，利用周邊地形打造藝文山丘，形成戶外遊憩及戰地史蹟修復、活化的休閒場域。

楊鎮浯昨也在金門縣文化局長許正芳的陪同下，前往乳南二營區現勘「中心圖書館與美術館建築基地」，他也提到，近年台灣公共圖書館及美術館周邊均成為城市文化地標，並成為城市之文化核心，他也要求相關單位就整體工程及周邊等建設預見於先、提早規劃。他說，金門雖然小但鄰近廈門確實有很大的發展潛力，目前規劃中的圖美兩館，就座落在金門地理位理中心點，未來期待成為「邊境轉場」做為兩岸藝術人才培育創作的舞台。

文化局指出，中心圖書館案已獲教育部補助1億5000萬元，近日也再次發函教育部積極爭取圖書館內部空間及資訊服務設施等相關補助。另美術館案也積極向文化部爭取「前瞻基礎建設計畫」之「城鄉建設」有關地方美術館升級之補助。

楊鎮浯強調，此次勘查，係配合「金門藝文特區先期調查及規劃技術服務案」及「金門縣中心圖書館及美術館先期規劃案」已有明確的方向，也透過實勘，讓與本案相關的各單位做進一步的介面整合，使特區規劃推動更為順利。