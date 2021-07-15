高市3廟宇1教會提防疫計畫 盼開放教堂禮拜或入內參香

7月13日起微解封，高市立案宗教團體可提報計畫審核，通過者可讓信眾入內參香或禮拜，人數須少於99人。高市府民政局表示，旗山天后宮附設福德祠、鳳山龍成宮、新興中華基督教浸信會、三民慈天宮等宗教團體提報申請，最快一周內有答案。

高市登記廟宇近1500家、教會約80家，各地區公所陸續收到宗教團體提報防疫計畫申請，但多數仍在觀望中，期盼7月26日直接降級解禁。旗山天后宮香火鼎盛，是地方重要信仰中心。旗山公所區長謝健成指出，旗山天后宮附設福德祠有詢問細節，管委會希望民眾可以恢復參拜，計畫尚未送抵公所。

三民區慈天宮今天上午提報防疫計畫，區長宋貴龍表示，慈天宮希望解封後讓信眾進入參拜，主要針對人流控制與清消做出細部計畫，公所將派員會勘決定是否需要補件。

基督教會李姓牧師表示，教會4 月底起停辦大型集會，教友均感不便，線上活動不利人際關係互動，也少掉教友奉獻金，教會提報80人防疫計畫，盼恢復周五「媽媽會」與周日禮拜活動，教會超前部署，盼7月26日後立即恢復相關活動。