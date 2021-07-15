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屏東雙流森林遊樂區小整修 年底前門票只要銅板價

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，是登山、健行享受「森林浴」的好地方，因整建瀑布步道平台，年底前入園半票50元優惠。圖／屏東林管處提供
屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，是登山、健行享受「森林浴」的好地方，因整建瀑布步道平台，年底前入園半票50元優惠。圖／屏東林管處提供

屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，蒼鬱林木，景觀自然原始，是國人登山、健行享受「森林浴」的好地方。

為提供遊客更好的遊憩安全性與休憩品質，雙流瀑布步道平台（大涼亭及瀑布平台區域）自7月21日起至12月31日進行整建工程，屏東林管處將封閉瀑布步道大涼亭至雙流瀑布路段，施工期間入園半票50元優惠，微解封期間每日人園限額550人。

位於台9線屏東縣獅子鄉段旁的雙流國家森林遊樂區，因地處楓港溪上游兩大源流匯流點而得名，佔地1600公頃，海拔500公尺以下，擁有南台灣特有的熱帶季風林生態景觀，瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，處處可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫。

「雖然封閉雙流瀑布，園區其他豐富多元的生態及掛保證的空氣品質，仍值得遊客造訪及體驗！」屏東林管處說，親子型遊客可由沿山步道經過吊橋，一覽恆春半島熱帶季風林的森林樣貌，於大涼亭前折返，再沿瀑布步道親近溪流；愛爬山的遊客，可挑戰往返帽子山步道，至園區制高點將美景盡收眼底，各步道沿途景緻清幽，環境生態多樣，而清澈乾淨水質及豐富的魚類更是雙流最獨特的自然資源。

屏東林管處呼籲，防疫期間雙流國家森林遊樂區每日在園人數限額550人，到達人數上限後將採一進一出；入園遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離；另外請遊客多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園。

屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，是登山、健行享受「森林浴」的好地方，因整建瀑布步道平台，年底前入園半票50元優惠。圖／屏東林管處提供
屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，是登山、健行享受「森林浴」的好地方，因整建瀑布步道平台，年底前入園半票50元優惠。圖／屏東林管處提供
屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，是登山、健行享受「森林浴」的好地方，因整建瀑布步道平台，年底前入園半票50元優惠。圖／屏東林管處提供
屏東縣獅子鄉境的雙流國家森林遊樂區，是登山、健行享受「森林浴」的好地方，因整建瀑布步道平台，年底前入園半票50元優惠。圖／屏東林管處提供

屏東縣 森林遊樂區 社交距離

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