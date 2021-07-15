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推廣六龜金煌芒果 農業局與超商合作團購

中央社 / 高雄15日電

正值金煌芒果產期，高雄市農業局今天宣布和全家便利商店合作，讓全家會員透過Line群組線上團購，直送六龜金煌芒果到離家最近的超商，方便民眾取貨。

金煌芒果有「芒果之王」美譽，果實碩大、籽薄果肉飽滿多汁、口感細緻滑順，加上富含維他命C，不僅國內消費者喜愛，也深受海外人士青睞。

農業局表示，今年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，實體通路的鋪貨量減少，因此開發多元通路拓展商機。日前和「誠品線上」網站合作成立高雄首選下單專區，上架金煌芒果甜度均勻平均14度到15度，每顆重達1公斤，僅占生產量2成，禮盒也以外銷加拿大、馬來西亞規格盒裝，還送限量保冷袋。

農業局與全家便利商店合作，今天起透過全家會員Line群組「全+1行動購」上架金煌芒果讓會員團購，由產地配送到離家最近的全家。

此外，農業局也同步在六龜農會網路平台、高雄首選電商平台、全國農業金庫網陸續上架金煌芒果。

農業局長張清榮分享食用撇步，他說比起其他品種芒果，金煌芒果肉纖細無纖維感，且果肉豐厚內核小，很適合切塊製成芒果冰，或加入牛奶打成芒果飲。

芒果 六龜 便利商店

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