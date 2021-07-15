拚微解封 高雄3廟1教會向市府提申請

全國COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情趨穩，13日起微解封，廟宇等可提防疫計畫經核准後開放入內參香或禮拜。高雄市民政局指出，截至今天中午，高市已有3廟、1教會提出申請。

全國COVID-19疫情3級警戒延至26日，但13日起微解封，包含寺廟、教堂等登記立案宗教團體提出防疫計畫經核准後，可開放民眾入內參香或禮拜。

高雄市民政局表示，高市登記廟宇近1500家、教會約80家，到今天中午為止，已有鳳山區五甲龍成宮、旗山天后宮、三民區慈天宮等3家廟宇，及新興區財團法人高雄市中華基督教浸信會文化堂1家教會，向市府提出防疫計畫申請微解封。

民政局指出，提出申請的4處宗教場所，均進入審查階段，何時可完成審查，須視送件或是否補件等進度而定；若通過審查，可開放入內參香或禮拜，但仍不開放擲筊、抽籤及進香、遶境、普渡等活動。

五甲龍成宮總幹事王水福說，太多香客、信徒反映盼能入內參香，廟方若不開放，也會沒收入，但廟方還有很多急難救助等公益活動要持續進行，不能中斷。

王水福表示，五甲龍成宮共3層樓，每層樓約有500坪，空間相當寬廣，可以保持室內社交安全距離，也會落實量體溫、實聯制、戴口罩等防疫措施。