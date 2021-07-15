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減輕民眾負擔 農水署高雄管理處減租2成到年底

中央社 / 高雄15日電

疫情期間為減輕民眾負擔，農水署高雄管理處表示，承租農水署高雄管理處轄管不動產者，可減收租20%，可回溯至5月減租到年底。

農水署高雄管理處處長呂文豪說，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，國公營事業、政府機關紛紛對承租轄管土地者給予減租，高雄也有很多承租農田水利署高雄管理處轄管不動產或地上權人，表達希望獲得減租，因此向中央反映爭取。

農水署高雄管理處訂定相關租金減收措施，對於農田水利事業作業基金不動產租約及地上權契約的承租人（不包括政府機關、公營事業），如有受疫情影響，不限承租用途，即日起至今年12月31日提出申請，可減收應繳租金額20%。

減收應繳租金期間，可回溯至今年5月1日起算，即申請通過後，可從5月1日至12月31日共減租8個月。農水署高雄管理處表示，希望在疫情期間盡一份心力，減輕民眾及企業負擔。

為了便民及提升效率，農水署高雄管理處表示，針對承租人應繳月租金為新台幣1萬元（含）以下者，由高雄管理處主動辦理租金減收，無需承租人申請。每月租金如逾1萬元，承租人應填具申請書向高雄管理處提出申請。

如果承租人已全部或部分繳納今年5月至12月應繳租金，農水署高雄管理處也將依減收後應繳租金額重新計算，如溢繳會逕行抵扣未繳租金或未到期租金，但若沒有未繳租金或未到期租金可抵扣，就會直接辦理退款。

為避免群聚，可上農水署高雄管理處網站下載申請文件，填好申請書後，可用郵寄、傳真、電子郵件等方式提出申請，無需至現場臨櫃辦理。

承租人 疫情 地上權

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