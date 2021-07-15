高雄啟用高流接種站 單日可接種3000人

高雄市今天啟用高雄流行音樂中心接種站，為65歲以上長輩接種疫苗，預估單日可以施打3000人。高雄市副市長史哲表示，現場也播放音樂會演出，陪伴接種站民眾及醫護。

適逢高雄市替65歲長輩施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗最後一天，高雄流行音樂中心傳出歌手李宗盛的渾厚歌聲，展開作為接種站的第一天，明天還要迎接預約系統的市民前來接種疫苗，根據市長陳其邁表示，高流單日可施打3000人。

史哲表示，高流接種站今天啟用，現場除了分享高流測試演出的精華，也準備李宗盛「既然青春留不住」演唱會、中華文化總會「給力量」線上音樂會等演出，希望陪伴來現場接種疫苗的市民朋友與醫護同仁。

史哲表示，在啟動接種疫苗的現場，許多市民也邊打疫苗邊開箱高流，一邊享受流行音樂、一邊拍下海音館跟親友分享，不只是很棒的體驗，更是場館很聰明的行銷，因為面對後疫情的時期，藝文場館也須開始轉換思維。

向中央預約系統預約施打的50歲至65歲市民，將從明天起陸續通知接種疫苗。史哲提醒，第一輪12.7萬市民得在今天下午5時前預約地點，可以選擇前往高流施打，希望透過現場音樂，感受到疫情下大家彼此陪伴、彼此加油打氣。