與陳其邁話別 酈英傑：美國對台灣支持不會變

美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑昨天與高雄市長陳其邁電話話別，幕僚轉述酈英傑對台多所肯定，強調美國對台支持不變，陳其邁也說「台灣已是你的家，隨時歡迎回家！」

陳其邁今天在臉書發文表示，酈英傑今天即將離台，昨天早上，老朋友特別用電話辭別；通電話時，他表達對酈英傑多年來用心維繫台美關係的感謝。酈英傑也透露，卸任後要先回猶他州老家和好久不見的親人見面，再前往下個工作地點。

陳其邁說，去年初他擔任行政院副院長時，美國疫情嚴峻，當時曾與酈英傑多次就台美口罩、藥物、科技防疫有所討論。昨天通話，酈英傑再對當時台灣的援助表達感謝。

陳其邁說，去年3月18日，在總統蔡英文、行政院長蘇貞昌領導下，台灣外交部與美國在台協會共同發表台美防疫夥伴關係聯合聲明。

過了一年，自己轉換工作，今年1月12日在高雄市立美術館和酈英傑一起欣賞美國錄像家Tony Oursler特展時，當面向他提及協助台灣疫苗取得及如何加強台美雙邊貿易暨投資架構，今天看來酈英傑真的做到台美雙邊「真朋友、真進展」承諾。

陳其邁說，酈英傑與蔡總統的努力，深化台美合作，更讓台灣成為亞洲民主樞紐。酈英傑也以職業外交官眼光提醒台灣不要輕忽自己角色，讓台灣更蓬勃發展，成為亞洲地緣政治中民主最前線的守護者，展現台灣作為國際民主大家庭的核心價值。

陳其邁也引述酈英傑說法，台灣應為自己眾多成就深感驕傲，包括台灣很快從威權轉型民主感到驕傲；為台灣公衛體系及出色的防疫成果感到驕傲；也為世界各國爭相成為台灣朋友與合作夥伴感到驕傲。

陳其邁說，他同意酈英傑的看法，台灣應把這樣的自豪，轉為韌性與堅定，面對威脅，展現決心與團結；美台雙方也應持續在民主、安全、文化、科技、商業合作，維持亞太地區的和平穩定。

酈英傑最後說，自己跟台灣真的很有緣，也特別喜歡台灣。陳其邁說：「台灣已是你的家。想念家人時，隨時歡迎回家！」謝謝真朋友，後會有期！

陳其邁幕僚透露，酈英傑主動致電給陳其邁，兩人談了很多，酈英傑對台灣的民主、防疫成果很肯定，面對強國霸凌，國內仍透過民主展現團結；並強調不論美國總統從之前的川普，到現在的拜登，美國對台灣的支持都不會改變。返美後，酈英傑將到美國智庫工作，也歡迎台灣好友來找他。