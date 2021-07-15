繼「誠品線上」後 全家便利超商今起也訂得到金煌芒果

碩大美味的金煌芒果正值產季，產自高雄六龜的金煌芒果不只已在「誠品線上」上架，現在全家便利商店也有賣，只要動動手指在「全家」會員line群組團購，就能直送離家最近的全家便利商店，方便饕客們取貨。

金煌芒果果實碩大籽薄、飽滿多汁、吃起來果肉細緻滑順，加上富含維他命C，是夏季限定的美味，高市農業局表示，與其他品種芒果相比，金煌果肉無纖維感，適合切塊製成芒果冰或加入牛奶打成芒果飲，盛夏清涼又消暑，歷年來外銷星馬、加拿大皆有不錯的成績。

今年因應疫情，實體通路鋪貨量減少，高雄市政府農業局為此提早佈局，開發多元線上、線下通路，幫農友拓展商機。7月5日起先與誠品線上共同推廣「高雄首選」品牌，成立下單專區，獨家推廣，並送出限量保冷袋，讓農特產品也能有文青風。

高市農業局表示，這次在誠品線上上架的金煌芒果禮盒是外銷加拿大、馬來西亞的規格，僅佔生產量的2成，平均甜度14-到5度，每顆約達1公斤，農業局除在誠品線上上架外，也同步在六龜農會網路平台、高雄首選電商平台、全國農業金庫網陸續上架中。新近更進一步與全家便利商店合作，透過全家會員line群組「全+1行動購」上架金煌芒果供會員們團購，今天起開放下單，鮮採金煌芒果就能由產地配送到離家最近的全家便利超商。