高雄高風險族群比率高 疫苗分配並未多給

台中市長盧秀燕認為「高雄市人口比台中市少7萬人，但疫苗數卻比台中多8萬」。對此，高市府新聞局長董建宏今天回應「高雄提供長輩的劑量非但沒有多給，反而是少於需求」。

董建宏舉數據，中央65歲以上人口比率配給高雄的疫苗才0.91%，低於台中也遠低雙北。因此，高雄的劑量非但沒有多給，反而是少於需求，對高雄市的長輩未盡公平。

董建宏說明，依長輩人口比率，高雄65歲以上長輩，比台中多7.8萬人，因此也僅只是剛好夠提供給高雄的長輩施打而已。在風險考量下，這波疫苗優先施打對象就是以長輩為主，希望讓所有高齡長輩都具有免疫力，才能確保長輩安全，以及降低醫療量能壓力。

其次，高雄有海、空兩個國際商港與空港，相關進出口量能與人員也遠遠超過台中市。不包括船員，光是海關與CIQS等港務人員就已施打1.1萬人。因此，高雄市為了讓國家產業得以正常運作，負擔起相當量能。

此外，疫苗分配必須要先提供給醫事人員，以確保醫療量能。高雄市有四大醫學中心，並肩負高屏澎東等地區醫療照護，醫療負擔壓力很大。

董建宏表示，疫苗施打重點在於確保長輩安全，以及醫療與國家正常運作量能，因此，高雄市接種疫苗，提高長輩的免疫力，避免重症發生，降低可能死亡率，並讓海空港相關人員，以及所有醫療人員都施打疫苗。才是疫苗施打與這波疫苗分配關鍵因素。

針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗分配，依台中市政府新聞稿，盧秀燕下午在疫情中心線上記者會就六都疫苗獲配施打情形，提到「高雄人口數比台中少約7萬多人，但疫苗數卻比台中多配約8萬劑」。