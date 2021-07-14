快訊

台中豪宅「特殊社交活動」釀2確診 另2失聯男找到了

全民普發5000元消費券？政院回應了

疫情禁止水域遊憩 馬祖展開遊憩防疫稽查

中央社 / 連江縣14日電

炎炎夏日許多民眾會前往海邊戲水，防疫措施雖適度鬆綁，但沙灘區域範圍及水域遊憩活動仍不開放，馬祖為落實防疫，今天各單位聯合稽查水域遊憩活動，勸導4名民眾配合防疫離開。

因應中央流行疫情指揮中心「延長三級，適度鬆綁」政策，馬管處落實國家風景區據點防疫管理措施，今天在南竿北海遊憩區、媽祖宗教文化園區及津沙、仁愛等沙灘等稽查水域與觀光群聚活動，發現有4名民眾配戴口罩在沙灘活動，經勸導後立即離開。

馬祖海邊向來是居民日常散步、採集螺貝類為食、親海的生活場域，雖然配合防疫戴口罩，連幾日都有民眾前往海邊遭檢舉，為落實防疫，馬管處與連江縣警察局、交旅局、衛福局及海巡署第十岸巡隊等共同稽查馬祖水域遊憩活動情形。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處表示，除了地區海域範圍，今天同時稽查北海遊憩區及媽祖宗教文化園區，未發現群聚情事，並同時在南竿遊客中心也實施實聯制等防疫措施，並全面加強環境清潔消毒，及停車場開放40％空間管理工作。

馬管處表示，將持續跨局處辦理防疫宣導與稽查工作，疫情未降級、全然解封期間，請民眾配合各項防疫措施，共同戰勝疫情。

馬祖 疫情 沙灘

延伸閱讀

秀泰影城微解封回歸 免訂票手續費列出10大防疫措施

愛心湧入淡水衛生所 米粉寮福德宮捐防疫設備

防疫不忘防登革熱 汐止里長推復育蓋斑鬥魚

東北角接種人員辛苦了 議員贈「戰豆」補充體力

相關新聞

墾丁大街夜市申請微解封 16日起試營運3天限外帶

各流動商展和夜市停業已近兩個月，攤商叫苦不已，中央宣布微解封，屏東墾丁大街攤商寄望早日復業拚經濟，墾丁大街自治管理委員會...

高雄身障者等嘸疫苗 市府允下周開打

隨國內疫情趨緩，指揮中心今天宣布社區型服務機構在依照防疫指引下，可逐步恢復服務。但高雄市有家長反映，自己孩子是社區據點的...

高雄下午大雷雨 六龜達一級淹水警報

中央氣象局下午針對高雄等多縣市發布豪雨警報，另高雄六龜區發布一級淹水警報、大寮區二級淹水警報。六龜1小時時雨量逾70毫米...

避免彰化大火悲劇重演 金門防疫旅館辦火災演練

彰化市的防疫旅館日前發生火警，造成4死的悲劇，金門縣長楊鎮浯近日也指示，辦理防疫旅館搶救演練，確保民眾生命安全，金門縣消...

高捷黃線23車站串連6大行政區 今過環評大會拚明年動工

高雄捷運黃線今天通過環評大會，預計耗資1445億元設置23個車站，串連三民、鳳山、前鎮等六大行政區，有8站可轉乘台鐵、輕...

高雄診所電話被打爆 林智鴻籲補足基層疫苗量

行政院政委唐鳳的疫苗預約平台昨開放18歲以上民眾登記，短時間湧入大量民眾預約。高雄市議員林智鴻今天指出，有許多第一線診所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。