疫情禁止水域遊憩 馬祖展開遊憩防疫稽查

炎炎夏日許多民眾會前往海邊戲水，防疫措施雖適度鬆綁，但沙灘區域範圍及水域遊憩活動仍不開放，馬祖為落實防疫，今天各單位聯合稽查水域遊憩活動，勸導4名民眾配合防疫離開。

因應中央流行疫情指揮中心「延長三級，適度鬆綁」政策，馬管處落實國家風景區據點防疫管理措施，今天在南竿北海遊憩區、媽祖宗教文化園區及津沙、仁愛等沙灘等稽查水域與觀光群聚活動，發現有4名民眾配戴口罩在沙灘活動，經勸導後立即離開。

馬祖海邊向來是居民日常散步、採集螺貝類為食、親海的生活場域，雖然配合防疫戴口罩，連幾日都有民眾前往海邊遭檢舉，為落實防疫，馬管處與連江縣警察局、交旅局、衛福局及海巡署第十岸巡隊等共同稽查馬祖水域遊憩活動情形。

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處表示，除了地區海域範圍，今天同時稽查北海遊憩區及媽祖宗教文化園區，未發現群聚情事，並同時在南竿遊客中心也實施實聯制等防疫措施，並全面加強環境清潔消毒，及停車場開放40％空間管理工作。

馬管處表示，將持續跨局處辦理防疫宣導與稽查工作，疫情未降級、全然解封期間，請民眾配合各項防疫措施，共同戰勝疫情。