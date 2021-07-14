高雄下午大雷雨 六龜達一級淹水警報

中央氣象局下午針對高雄等多縣市發布豪雨警報，另高雄六龜區發布一級淹水警報、大寮區二級淹水警報。六龜1小時時雨量逾70毫米。水利局截至下午5時30分未接到淹水災情通報。

中央氣象局下午4時多針對高雄、屏東、台南、新竹、苗栗等多個縣市發布豪雨警報；同時陸續發布高雄六龜一級、大寮二級淹水警報。水利署表示，六龜區新威里、中興里、文武里、興龍里、寶來里等，低窪地區及道路須防範積淹水。

依高雄氣象站資料顯示，下午大雷雨包括六龜、杉林1小時時雨量都超過70毫米，內門也有41.5毫米。大寮則在下午3時多，1小時時雨量一度達到48.5毫米。

高雄下午這波降雨集中山區，市區在接近傍晚時已逐漸雨停。高雄市政府水利局表示，截至下午5時30分，市區沒有積淹水通報；山區除非長時間大量降雨，才可能達土石流警戒，目前山區也未達警戒。