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屏東再獲5600劑莫德納 高中以下教師明天開打

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣再獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，縣府安排公眾運輸系統司機員、高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、手語翻譯員等，明天在全縣10處中大型速打站接種。圖／屏東縣政府提供
屏東縣再獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，縣府安排公眾運輸系統司機員、高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、手語翻譯員等，明天在全縣10處中大型速打站接種。圖／屏東縣政府提供

第9、10類新冠疫苗接種族群預計16日開打，屏東縣政府再獲中央撥補5600劑莫德納疫苗，安排公眾運輸系統司機員、高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、手語翻譯員等，明日至全縣10處中大型速打站接種。縣長潘孟安強調，「撥補多少疫苗，就用最快、最安全的方式打完」，盡速讓更多人受到保護。

縣府指出，5600劑疫苗今天中午運抵屏東，縣府迅速盤點施打對象進行造冊，包括高中以下教師、學校課後照顧人員、居家托育保母、社福團體社工員、公眾運輸系統、月嫂、手語翻譯員、公所防疫人員等，將在佳冬站以外的10個中大型速打站施打。

縣府提醒，16日起公費疫苗預約施打，將集中在全縣11處中大型速打站，原各鄉鎮天涯海角施打站功成身退，請民眾預約施打時，選擇最適合地點就近接種； 11處中大型施打站為：屏東市─縣立體育館及鶴聲國中、里港鄉里港國小、內埔鄉內埔國小、萬丹鄉萬丹國中、潮州鎮潮州高中、東港鎮東港靜思堂、佳冬鄉佳冬國中、枋寮鄉枋寮高中、恆春鎮恆春國中、琉球鄉琉球衛生所。

莫德納疫苗 屏東縣政府 東港

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