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避免彰化大火悲劇重演 金門防疫旅館辦火災演練

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣消防局今在金湖地區的防疫旅館舉行火災搶救演練，大家頂著烈日演訓，一切照步來，絲毫不敢鬆懈。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今在金湖地區的防疫旅館舉行火災搶救演練，大家頂著烈日演訓，一切照步來，絲毫不敢鬆懈。圖／金門縣消防局提供

彰化市的防疫旅館日前發生火警，造成4死的悲劇，金門縣長楊鎮浯近日也指示，辦理防疫旅館搶救演練，確保民眾生命安全，金門縣消防局今天在金湖地區的防疫旅館舉行火災搶救演練，大家頂著烈日演訓，過程逼真，希望藉以提升災害搶救效能，達到「守護民眾安全、降低災害發生」之功效。

為未雨綢繆，防範下一波疫情擴大傳染，金門特於金東地區設立2家防疫旅館，以茲因應遭受感染民眾收容及隔離觀察疫情發展，降低感染及阻止傳播鏈途徑，消防局表示，防疫旅館係以原旅館設施改裝而成，在消防安全設備上，消防局依「各類場所消防安全設備設置標準」定期實施檢查外，更要求業者每上、下半年定期實施「自衛消防編組演練」，依編組模式區分為：通報班、滅火班、避難引導班等方式，於平日加強消防安全設備檢修及操作訓練。

消防局為加強防疫旅館業者防火避難疏散指導，提升防火、防災意識，建立消防搶救模式，在今日於防疫旅館辦理火災搶救演練、自衛消防編組訓練、人員疏散避難、分流轉送等複合式組訓，期能藉由搶救演練基礎，建立民眾前瞻性、整體性思維，完善災害搶救大方針。

楊鎮浯考量疫情警戒降級或微解封後，可能會有大量人潮抵金旅遊，旅宿業必須在第一時間做好迎接旅客的準備，特地指示王世祿局長，超前部署，盤點地區公共場所消防安全項目；並加強高樓層旅館辦理搶救演練，結合業者辦理自衛消防編組訓練，希望提醒業者做好各項火災預防工作。

今日的消防演練相當逼真，但因為接近中午時間，天氣相當酷熱，但參與的消防與相關單位人員依然不敢鬆懈，一切照步來，以火場安全管理機制加以聯結，建立隊員本身、各級帶隊官、指揮官三層安全管理機制，遍及點、線、面、立體各處所，形成整體之火場救災安全體系，確保消防同仁救災安全。

金門縣消防局今天在金湖地區的防疫旅館舉行火災搶救演練，大家頂著烈日演訓，過程逼真，民眾一度還以為有事情發生。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今天在金湖地區的防疫旅館舉行火災搶救演練，大家頂著烈日演訓，過程逼真，民眾一度還以為有事情發生。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今舉辦防疫旅館火災搶救演練，各相關單位頂著烈日進行演訓，過程逼真，民眾一度還以為有事情發生。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局今舉辦防疫旅館火災搶救演練，各相關單位頂著烈日進行演訓，過程逼真，民眾一度還以為有事情發生。圖／金門縣消防局提供

防疫旅館 疫情 金門

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