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高捷黃線23車站串連6大行政區 今過環評大會拚明年動工

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高捷黃線路網圖。圖／取自環說書
高捷黃線路網圖。圖／取自環說書

高雄捷運黃線今天通過環評大會，預計耗資1445億元設置23個車站，串連三民、鳳山、前鎮等六大行政區，有8站可轉乘台鐵、輕軌及高捷紅橘線，被譽為高捷版的「環狀線」，盼提升各軌道便捷性及連結生活圈，力拚明年底動工、117年底完工通車。

高捷黃線路網為「人」字型設計，全長約22.91公里，沿既有道路布設，起自神農路往大埤路，之後分兩路線，一路線走本館路、建工路、民族路、民權路並止於三多路；另一路線走澄清路、南京路、五甲二路並止於前鎮區公所。兩路線共行經鳥松、三民、新興、苓雅、鳳山、前鎮等六大行政區，沿線500公尺範圍活動人口約有48.3萬人。

高捷規畫，黃線全程95%為地下化，僅起始站神農路段為高架化，全線將設置22座地下車站、1座高架車站，共有8處可轉乘環狀輕軌、台鐵、高捷橘線及紅線，另外路線端點將設置一處維修機廠，包括儲車區、維修廠區、洗車區等。

高雄市府指出，黃線經過六個核心行政區，影響總人口約116萬人，可串聯高捷、台鐵及輕軌，對都會地區交通幫助很大，有助於提升載運能量。

黃線施工期預估高達7年，沿線又行經人口稠密地帶，有居民擔心施工時恐引發交通黑暗期，環評委員也要求提出空汙及噪音改善計畫。高捷承諾施工機具加強空汙削減系統，施工車輛要有一定比率符合四期排放標準；另評估施工最大噪音為車站整地開挖階段，受較大影響的路段將設施工圍籬及隔音帆布等降低干擾。

另外黃線在大埤路段500公尺範圍內發現澄清湖水廠遺址，還有少量文化遺物，高雄市府文化局評估後續須試掘遺址以了解地下文化層堆積及遺物、遺跡出土狀況，並將結果送交主管機關審議，後續辦理遺址監看或其他保護方式。

地方級重要鳥松濕地緊鄰黃線施工範圍，高捷原本僅提出將於黃鸝繁殖期作族群調查，環評委員李培芬指出，當地有接近100種的鳥類，不該只監測黃鸝，應該考慮以鳥類為基礎的生態監測及水質監測，高捷回應願意比照辦理，最終環評委員點頭，同意此案通過環評大會。

高捷 環評 遺址

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