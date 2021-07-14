墾丁大街夜市申請微解封 16日起試營運3天限外帶

各流動商展和夜市停業已近兩個月，攤商叫苦不已，中央宣布微解封，屏東墾丁大街攤商寄望早日復業拚經濟，墾丁大街自治管理委員會今向恆春鎮公所提交復業防疫計畫，公所同意15日防疫演練，16日起連3天試營運限外帶；公所表示，自治會依中央指引提報營運和防疫計畫書，地方主管機關將用最高規格檢視防疫規範，試營運期間若發現不符或難落實，周一檢討會就喊停。

「我們的目標是成為示範性的標準防疫夜市！」，墾丁大街自治管理委員會主委曾春惠說，5月21日配合防疫全部撤攤近兩個月，部分攤商付出不出租金出現斷頭棄攤，中央釋出微解封時，攤商既期待又怕受傷害，經意願調查，攤商多希望有條件復業並嚴格遵守防疫規範，攤商很珍惜復業的機會，已依中央指引完成造冊及防疫規畫，安排明天演練，16日起連3天試營運。

她說，墾丁大街長約1公里，規範攤位規畫間隔1.5公尺，人員全部戴護目鏡和口罩，攤車設防護隔板，開放南北雙向各一個出入口，攤位數縮減至200攤以下，人流預計控制在1000以下，派巡查人員監管防疫作為，每天與恆春鎮公所做環境清消作業；他們也知道可能會引發外界負面觀望，試營運期間若有攤商未遵守防疫規範，將配合官方再次撤攤，待全面解封。

恆春鎮公所主任秘書洪國榮說，自治會依中央指引提報營運和防疫計畫書，地方主管機關依法受理，將用最高規格檢視防疫規範，並報縣府核備，明天演練但無實際消費人潮可觀察，試營運3天期間，若發現不符或難落實遊客邊走邊吃等防疫計畫，周一檢討會就喊停。