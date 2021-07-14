高雄診所電話被打爆 林智鴻籲補足基層疫苗量

行政院政委唐鳳的疫苗預約平台昨開放18歲以上民眾登記，短時間湧入大量民眾預約。高雄市議員林智鴻今天指出，有許多第一線診所電話被打爆，民眾都希望能直接預約施打，但基層診所的疫苗配發量不足，疫苗預約平台做好了，但政府疫苗分配沒跟上腳步。他建議市府逐步將打疫苗的比重下放至各診所，補足基層疫苗量，讓民眾能夠就近施打。

高雄市衛生局回應，正朝此方向努力，目前全市有238家醫療院所參與疫苗接種，其他診所也都陸續送件審核。基層診所的冷藏設備是關鍵，要讓疫苗能夠適當保存，才能逐步擴大疫苗配發量。

高雄市議員林智鴻指出，今天走訪基層院所時，有醫師表示電話接不完，許多民眾來電想直接預約施打，但目前疫苗主要都集中在大型接種站，基層診所拿到的疫苗量少之又少，難以滿足大量需求。

林智鴻說，基層疫苗配發不足也導致爭議，之前有診所一天只拿到1罐，約可打14人，之前莫德納疫苗開打時，因大型接種站人潮太多劑量不足，便徵調診所的疫苗，讓民眾到場時才知臨時打不到，不僅診所難跟民眾交代，也破壞民眾與診所的信任感，造成醫病關係緊張。

林智鴻指出，政府的疫苗預約平台開放了，但疫苗分配的腳步尚未跟上。希望市府調整大型接種站量能，讓執行比重逐步轉至基層診所，補足基層診所疫苗數量，讓社區民眾能就近施打、減少移動，共同抗疫。