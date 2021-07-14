快訊

各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東連8+0拋開Delta陰霾 潘孟安秀亮眼疫苗施打數據

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安中午在臉書宣布屏東疫苗使用率91.64%、65歲以上長者接種率突破70.96%，兩項都是本島第一，疫苗涵蓋率已達23.31%。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安中午在臉書宣布屏東疫苗使用率91.64%、65歲以上長者接種率突破70.96%，兩項都是本島第一，疫苗涵蓋率已達23.31%。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣今天無新增確診，連續8天+0，受國人關注的枋山、枋寮Delta印度變異株群聚仍維持17例（其中2例為境外移入），累計48例，停診16天的枋寮醫院也在今天復業；屏東縣65歲以上施打作業昨天結束，縣長潘孟安今天中午在臉書宣布屏東疫苗使用率91.64%、65歲以上長者接種率突破70.96%，兩項本島第一，疫苗涵蓋率已達23.31%，持續衝刺不會停， 7月底前一定能完成蔡英文總統提出的25%目標。

潘孟安說，謝謝鋼鐵人團隊全力以赴，用最高接種率，最少剩餘率，提高覆蓋率，增強群體保護力，全速往青中壯年族群推進！這一戰，還沒結束，換軌預約制，收到簡訊馬上預約；18歲以上馬上登記，謝謝大家。

縣府表示，依據中央疫情指揮中心公布全台各縣市疫苗接種統計資料，屏東縣65歲以上疫苗施打率高達70.96%，另外，屏縣疫苗剩餘率為8.4%，為全島使用率最高，剩餘率最低的縣市，同時全縣的施打覆蓋率達到23.31%。

潘孟安說，疫苗施打16日將進入下一階段，65歲以下民眾都可以採取預約制，中央昨天宣佈18歲以上都可以預約，主要就是希望讓施打年齡儘速下修，讓有施打意願的民眾都可以早日完成施打，因此，縣府在全縣配置11處中大型速打站，可以同時快速開打，如果疫苗撥補速度更快，也會再加開速打站，請民眾安心。

疫苗 屏東縣 潘孟安

延伸閱讀

明天微解封限制規範仍多 潘孟安：審慎以對

屏東疫苗使用率7成3本島最高 潘孟安籲民眾快預約

屏縣府宣布微解封仍禁內用 潘孟安向餐飲業致歉

公費疫苗預約平台上路 屏東廣設服務台鼓勵民眾登記

相關新聞

捷運黃線綜規今審議「有條件修正通過」 拚明年動工

高雄捷運黃線綜合規畫案提報交通部審查，副市長林欽榮今率市府團隊到交通部說明推動黃線必要性，對健全高雄大眾運輸系統是重要一...

樂居在高雄 正副議長的私房推薦

她們是為地方發聲與民同行的市議員，同時也是在高雄成長求學、養育子女、生活數十年的資深市民，高雄市議會議長曾麗燕與副議長陸淑美對高雄大城小事如數家珍，現在要來公開口袋裡的私房景點，以在地「下港人」的身分，推薦給在高雄生活或旅遊的朋友們。

屏東連8+0拋開Delta陰霾 潘孟安秀亮眼疫苗施打數據

屏東縣今天無新增確診，連續8天+0，受國人關注的枋山、枋寮Delta印度變異株群聚仍維持17例（其中2例為境外移入），累...

不敵疫情 金門第1家專業咖啡店歇業 粉絲嘆可惜

新冠肺炎疫情重創觀光產業，連帶的也讓不少名店經營不下去，開業9年，金門第一家專業咖啡Lin+咖啡店近日也正式歇業，老闆胡...

微解封信徒引頸期盼！高雄3宮廟送交防疫計畫

三級警戒延長至26日，昨起微解封，宗教場所也有條件開放，有登記立案的宗教團體得提出「防疫計畫」，經主管機關核准後才能開放...

微解封掀原鄉步道登山熱 屏內埔警急勸「行前做功課」

中央宣布13日微解封，林務局也配合有條件鬆綁戶外場域，熱門登山步道吸引悶壞的山友上山，因多數涉及自然保護區域或須經由部落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。