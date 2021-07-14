屏東連8+0拋開Delta陰霾 潘孟安秀亮眼疫苗施打數據

屏東縣今天無新增確診，連續8天+0，受國人關注的枋山、枋寮Delta印度變異株群聚仍維持17例（其中2例為境外移入），累計48例，停診16天的枋寮醫院也在今天復業；屏東縣65歲以上施打作業昨天結束，縣長潘孟安今天中午在臉書宣布屏東疫苗使用率91.64%、65歲以上長者接種率突破70.96%，兩項本島第一，疫苗涵蓋率已達23.31%，持續衝刺不會停， 7月底前一定能完成蔡英文總統提出的25%目標。

潘孟安說，謝謝鋼鐵人團隊全力以赴，用最高接種率，最少剩餘率，提高覆蓋率，增強群體保護力，全速往青中壯年族群推進！這一戰，還沒結束，換軌預約制，收到簡訊馬上預約；18歲以上馬上登記，謝謝大家。

縣府表示，依據中央疫情指揮中心公布全台各縣市疫苗接種統計資料，屏東縣65歲以上疫苗施打率高達70.96%，另外，屏縣疫苗剩餘率為8.4%，為全島使用率最高，剩餘率最低的縣市，同時全縣的施打覆蓋率達到23.31%。

潘孟安說，疫苗施打16日將進入下一階段，65歲以下民眾都可以採取預約制，中央昨天宣佈18歲以上都可以預約，主要就是希望讓施打年齡儘速下修，讓有施打意願的民眾都可以早日完成施打，因此，縣府在全縣配置11處中大型速打站，可以同時快速開打，如果疫苗撥補速度更快，也會再加開速打站，請民眾安心。