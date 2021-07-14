捷運黃線綜規今審議「有條件修正通過」 拚明年動工

高雄捷運黃線綜合規畫案提報交通部審查，副市長林欽榮今率市府團隊到交通部說明推動黃線必要性，對健全高雄大眾運輸系統是重要一步，與會委員提出多項修正建議，林欽榮說，市府將盡快依今天審查意見配合修訂報告內容，提送修正後報告報請中央核定，拚明年底動工，6年內完工。

高捷黃線有重大進展！黃線綜合規畫今在交通部審議，林欽榮率捷運局、財政局等同仁赴交通部向委員說明，獲得有條件「修正通過」，後續必須通過環評，且完成都市計畫公展，再呈報國發會，黃線動工可望明年底動工。

中央也要求比照國艦國造原則，提升國內自造實力，希望機電標等工程能有國產化能力，林欽榮，市府相當樂意配合國產化，若能發包給高雄在地廠商更好，達成多贏。

高捷黃線2017年納入中央前瞻計畫，2019年完成可行性研究。捷運黃線總經費高達1445.58億，中央挹注834.69億，地方負擔610.89億，交通部審查委員重視此案財務規畫構想，林欽榮說，營運後除日常票箱收入外，會積極拓展沿線場站周邊聯合開發案，目前是10年能達到財務平衡。

林欽榮強調，今天對高雄市民及市府團隊是重要日子，上午交通部審查市府提報的捷運黃線綜合規畫案，下午環保署開環評大會審議捷運黃線環評案，疫情期間對各項政務推動是個考驗，原定5月底開的環評大會延期至今日，一天兩場重要審查會議，對高雄交通建設案推進是關鍵一步。

捷運黃線是高雄繼紅線、橘線後第3條地下化捷運，路線長度22.91公里，設置23座車站，總經費1445.58億元，黃線路線銜接捷運紅橘線、環狀輕軌及台鐵地下化路線，範圍擴及高雄市區6個行政區，包含三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松，服務人口達約116萬人。