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微解封第2天好萊塢大片上映 高雄影城湧人潮

中央社 / 高雄14日電

電影院微解封第2天，好萊塢大片「黑寡婦」首日上映，高雄電影院人潮明顯比昨天多，不少觀影民眾都說是衝著黑寡婦來；業者統計，今天訂票率約12%，其中95%訂票都想看黑寡婦。

實際走訪高雄大遠百威秀影城，上午黑寡婦第一場次即湧現人潮，民眾多事先預約購票，入場前須量體溫、實聯制等防疫措施，並禁止飲食，影廳內採梅花座等。

26歲陳先生說，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，公司減班休息，今天跟一名朋友來看黑寡婦，期待很久了，原以為第一場會比較沒人，也可避免與上一位客人間接接觸，結果沒想到第一場還是很多人來看。

大二陳姓女同學說，她是漫威迷，一直很期待黑寡婦上映，一開放網路訂票就去訂了，原本想找友人一起看，但問了2、3名友人，都因害怕疫情不敢陪她看，只好自己一人來。但她也擔心疫情，所以戴口罩、護目鏡及自備酒精等來看電影。

威秀影城表示，全台威秀可賣席次約3萬多席次，今天已預約訂票約12%，而其中高達95%訂票都是黑寡婦，可說都是衝著黑寡婦上映而來。

針對高雄部分，威秀影城表示，高雄可賣席次約5800多席次是全台最多，目前也已預約購票約12%；但以滿座率來看，台北京站威秀影城滿座率最高，今天熱門時段場次訂票率已超過6成。影城也強調，每次散場包含訂票機都有全面清消。

高雄市新聞局也因應微解封，派員稽查電影院防疫措施，局長董建宏感謝業者配合市府政策，採最高規格清消及防疫措施，也籲民眾遵守，度過微解封時期。

威秀影城 電影 疫情

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