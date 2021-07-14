鳳山大樓146人PCR陰性 完成14天隔離回家了

高雄市鳳山某大樓日前因出現5例COVID-19確診，讓高雄市長陳其邁下令清零，並將住戶送往防疫旅館隔離。高雄市政府衛生局今天表示，146名住戶PCR檢驗結果均為陰性後解隔返家。

高雄市因新北市恩主公醫院離院病患，後續導致鳳山區某大樓5例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件。由於兩確診住戶互不相識，市府擔心大樓藏有接觸傳播鏈，因此6月29日下令將整棟大樓清零，146名住戶送往防疫旅館隔離。

經歷14天居家隔離後，住戶今天凌晨陸續搭車返家。衛生局表示，到13日24時止，146人PCR檢驗結果均為陰性後解除隔離。同時，大樓內部公共空間也在13日再度進行環境採檢，檢驗結果也全部為陰性，再針對大樓內部地下室、停車場及公共走道等公共空間終期清消後同步解除管制。

對於臨時通知需要隔離的鳳山大樓居民，衛生局感謝他們配合居家隔離措施，指出他們透過隔離期間暫時犧牲自由，充分配合與體諒市府的防疫措施，為防疫盡己之力，才能共同守護家園。