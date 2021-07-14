快訊

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

總統府前發言人丁允恭出車禍 疑酒後肇事

鳳山大樓146人PCR陰性 完成14天隔離回家了

中央社 / 高雄14日電

高雄市鳳山某大樓日前因出現5例COVID-19確診，讓高雄市長陳其邁下令清零，並將住戶送往防疫旅館隔離。高雄市政府衛生局今天表示，146名住戶PCR檢驗結果均為陰性後解隔返家。

高雄市因新北市恩主公醫院離院病患，後續導致鳳山區某大樓5例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染事件。由於兩確診住戶互不相識，市府擔心大樓藏有接觸傳播鏈，因此6月29日下令將整棟大樓清零，146名住戶送往防疫旅館隔離。

經歷14天居家隔離後，住戶今天凌晨陸續搭車返家。衛生局表示，到13日24時止，146人PCR檢驗結果均為陰性後解除隔離。同時，大樓內部公共空間也在13日再度進行環境採檢，檢驗結果也全部為陰性，再針對大樓內部地下室、停車場及公共走道等公共空間終期清消後同步解除管制。

對於臨時通知需要隔離的鳳山大樓居民，衛生局感謝他們配合居家隔離措施，指出他們透過隔離期間暫時犧牲自由，充分配合與體諒市府的防疫措施，為防疫盡己之力，才能共同守護家園。

衛生局 高雄市

延伸閱讀

驚見大樓外牆上有人 保全回一句網友喊：立馬開除

北市蛋黃區大樓 溢價52％標脫

搶翻！公館福音大樓標售 國美霸氣加價13.5億得標

鳳山大樓危機解除 陳其邁：16日起網路預約者施打疫苗

相關新聞

微解封掀原鄉步道登山熱 屏內埔警急勸「行前做功課」

中央宣布13日微解封，林務局也配合有條件鬆綁戶外場域，熱門登山步道吸引悶壞的山友上山，因多數涉及自然保護區域或須經由部落...

不敵疫情 金門第1家專業咖啡店歇業 粉絲嘆可惜

新冠肺炎疫情重創觀光產業，連帶的也讓不少名店經營不下去，開業9年，金門第一家專業咖啡Lin+咖啡店近日也正式歇業，老闆胡...

微解封信徒引頸期盼！高雄3宮廟送交防疫計畫

三級警戒延長至26日，昨起微解封，宗教場所也有條件開放，有登記立案的宗教團體得提出「防疫計畫」，經主管機關核准後才能開放...

拚經濟！「高雄好家載」推好康 市場夜市滿399折百元

高雄市政府強打互助經濟模式「高雄好家載」聯手11處市場、夜市，持續推出好康要增加使用誘因，7月推出「周周有感 天天回饋」...

高雄小農加入電商輔導計畫 3天銷千箱芒果拚手指經濟

為協助小農因應後疫情時代的消費行為，高雄市農業局利用「高雄市青年創業發展基金」推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉...

高雄5路口科技執法 車禍數減少

高雄市藉助科技執法設備，盼降低易肇事路口車禍發生數，2019年10月起，先後在左營、鳳山、前鎮、大寮共5處路口，設置「路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。