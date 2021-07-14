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微解封信徒引頸期盼！高雄3宮廟送交防疫計畫

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
高雄武廟未開放民眾入內，信徒前天在外虔誠參拜。記者曹亞沿／攝影
高雄武廟未開放民眾入內，信徒前天在外虔誠參拜。記者曹亞沿／攝影

三級警戒延長至26日，昨起微解封，宗教場所也有條件開放，有登記立案的宗教團體得提出「防疫計畫」，經主管機關核准後才能開放。高雄市民政局表示，截至今早為止已收到旗山、新興、鳳山區各一件，共3家宮廟提出防疫計畫。

高雄市民政局指出，目前仍暫緩開放民眾進入宗教場所參拜祭祀，僅准許民眾在室外維持社交距離參拜，但若有開放需求，宗教團體可依內政部訂定的「宗教場所防疫管理措施指引」，擬好防疫計畫，經主管機關同意後就能開放民眾入內。

防疫計畫內容除了須落實實聯制、量測體溫、噴酒精、全程戴口罩與禁止飲食之外，在室內每位民眾應有3坪以上空間，且最多不得超過99人。

另外中元節將至，下月的普度法會及盂蘭盆法會，民政局說雖疫情趨緩但仍不能掉以輕心，未來將視疫情變化，配合政府規定再另行討論是否開放實體活動。

法會 疫情 高雄市

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