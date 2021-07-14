協助小農網購銷售 高市21日辦線上電商媒合會

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，愈來愈多消費者透過網路買農產品，高市府推小農電商輔導計畫，21日媒合小農和電商以線上方式接洽，有意的小農會有電商業者輔導上架。

COVID-19疫情推動宅經濟，為協助小農因應後疫情時代消費行為，高雄市農業局利用「高雄市青年創業發展基金」，從4月份起推動「小農電商輔導計畫」，協助小農上架電商、舉辦實體媒合會等，目前已媒合超過60位農民跨足網購。

燕巢區青農林茂生說，從小看著爸爸務農，感受到爸爸務農辛苦且農村人力外移嚴重，要聘工人協助也很困難，就讀化工科系的他，決定畢業後返鄉務農，希望對家裡農業帶入新作法。

不過林茂生說，實際返鄉務農後，發現家中主要農產品通路，是透過貿易商或盤商收購，價格只能讓他人決定；今年決定嘗試新通路，參加農業局「小農電商輔導計畫」，將自家芒果上架「雄獅嚴選電商平台」，短短3天內就銷售上千箱。

農業局長張清榮表示，有鑑於近年受疫情影響，愈來愈多消費者透過網路下單購買農特產品，農產品銷售也逐漸走向新型態通路，農業局與青年局合作，利用「高雄市青年創業發展基金」，推動小農電商輔導計畫，協助拓展新通路。

農業局表示，目前計畫仍持續進行，但因疫情影響，實體媒合會改以線上方式辦理，於7月21日下午2時30分舉行，屆時superbuy市集、雄獅嚴選、家樂福線上購物及高雄首選電商平台，會與有意願的農民洽談，後續協助輔導上架銷售。