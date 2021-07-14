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微解封掀原鄉步道登山熱 屏內埔警急勸「行前做功課」
中央宣布13日微解封，林務局也配合有條件鬆綁戶外場域，熱門登山步道吸引悶壞的山友上山，因多數涉及自然保護區域或須經由部落、社區進出，林務局尊重在地意願，仍不開放，為避免不知情的山友被部落居民攔阻發生爭議，轄區有多處原鄉登山熱門步道的屏東縣內埔警分局，除在部落必經道路掛起橫幅布條，也貼心製作簡易圖示，但仍提醒民眾避免不要的人車移動。
內埔警方提醒，林務局配合13日有條件鬆綁戶外場域，其中有23條步道，涉及自然保護區域或須經由部落、社區進出，尊重在地意願，仍不開放；其中瑪家部落到太武登山口間，全長10公里的筏灣泰武步道，位於瑪家鄉及泰武鄉間，林務局負面表列暫不開放步道，另位於北大武山山腰的檜谷木屋，因屬於通舖型住宿設施，為避免破口，仍不開放。
內埔警方說，轄區除北大武山外，山友愛好的登山步道尚有笠頂山及白賓山，其中北大武山及白賓山位於山地管制區內，入山應依規定申請，雖自警戒以來，未暫停受理入山，但步道偶見山友未戴口罩或群聚情事造成原鄉部落困擾。分局原則上在臨櫃受理時，採道德勸說登山客暫不上山，避免疫情擴散；若仍執意要上山，除指導符合規定入山外，提醒全程佩戴口罩，保持社交距離，避免戶外10人以上群聚，警方方也在專五道路、笠頂山及北大武山登山必經道路，掛起橫幅布條，提醒民眾。
內埔警方提醒，每周三在萬巒鄉的佳和夜市及每週六在內埔鄉的水門夜市，自治會為避免群聚造成染疫風險，兩夜市持續停業至全國解封；另觀光景點六堆客家文化園區微解封，每日僅開放9至11時上午場及13至15時下午場，並採預約方式入場；原民文化園區每日8時30分至16時30分開放，限制120輛車輛入場，並以車數進行總量管制；涼山休憩區每日則開放8至16時，請配合各場域微解封營業時間及方式，避免撲空。
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