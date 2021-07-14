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拚經濟！「高雄好家載」推好康 市場夜市滿399折百元

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府強打互助經濟模式「高雄好家載」聯手11處市場、夜市，持續推出好康要增加使用誘因。圖／高雄市經發局提供
高雄市政府強打互助經濟模式「高雄好家載」聯手11處市場、夜市，持續推出好康要增加使用誘因。圖／高雄市經發局提供

高雄市政府強打互助經濟模式「高雄好家載」聯手11處市場、夜市，持續推出好康要增加使用誘因，7月推出「周周有感 天天回饋」活動，即日起至16日期間凡訂購滿399元，送價值百元以上熱銷商品，接續17日起至31日期間，更加碼滿399元輸入折扣碼現折100元活動，還可累計金額折扣，外送地點在周邊3公里內就可訂購，要讓宅經濟效益再擴大。

高雄市經發局長廖泰翔說，目前雖仍不開放餐飲內用，但透過「高雄好家載」優惠活動，鼓勵市民朋友透過外送方式，不僅減少出門群聚風險，更幫助受影響的市場、夜市攤商與店家維持生計。

廖泰翔指出，「高雄好家載」目前已有7處市場、4處夜市、超過350攤加入，上架總商品更超過3400項，此次集結商家推優惠活動，不僅要讓熟客滿意，更希望大家「呷厚道相報」，邀請親朋好友一起使用「高雄好家載」外送服務，市府也祭出百元折扣優惠逗陣拚經濟。

疫情改變消費行為與習慣，龍華市場阿珍蔬果行業者說，「高雄好家載」結合市場推出外送服務，不少顧客反映相當便利，不用出門就能將需要的食材買足。一家肉品業者指出，「高雄好家載」助攻攤商業績成長，寄望透過「周周有感 天天回饋」行銷活動，吸引更多新舊顧客使用。

「下班回到家，餐點、飲料也送到了！」好家載陳姓常客說，透過跨攤點餐滿399元3公里送到家，在家享用美食很方便，人氣美食攤可線上點餐毋須排隊，省下不少時間。

高雄市經發局表示，「周周有感 天天回饋」自即日起至7月16日只要訂購滿399元，就送蔬菜、魚肉、滷味等價值百元熱銷商品。17日至31日再加碼滿399元輸入折扣碼「100」現折100元，同筆訂單消費金額還可累積折抵，可利用LINE熱點或3kmyes.com.tw活動網頁訂購。

高雄市政府強打互助經濟模式「高雄好家載」聯手11處市場、夜市，持續推出好康要增加使用誘因。圖／高雄市經發局提供
高雄市政府強打互助經濟模式「高雄好家載」聯手11處市場、夜市，持續推出好康要增加使用誘因。圖／高雄市經發局提供

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