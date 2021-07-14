快訊

紓困4.0有接住對的人嗎？他：疫情「救急」最重要

砍母頭顱扔下12樓一度判無罪 高院更一審改處無期徒刑

降低水泥化 可調式防砂壩可望改善溪流生態棲地

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
高雄市水利局正推行新型態「可調式防砂壩」，改善溪流生態棲地環境，也降低水泥化缺點。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局正推行新型態「可調式防砂壩」，改善溪流生態棲地環境，也降低水泥化缺點。圖／高雄市水利局提供

自然溪流孕育豐富生態系統，卻也潛藏大雨後土石氾濫危機，過去常見工法通常是興設巨大高聳的防砂壩攔阻土砂，水泥桎梏水域生態，造成棲地不連續，魚群無法溯溪產卵危害生態。高雄市水利局正推行新型態「可調式防砂壩」，改善溪流生態棲地環境，也降低水泥化缺點。

高雄市水利局指出，目前高雄市桃源區拉庫斯溪及東庄溪就是運用可調式防砂壩，將防砂壩結構體解構跟重組，利用元件做防砂壩的組合，每個元件加上螺帽的使用，結構上一節節組合，整組可以拆卸下來，也可以再組回。如同變形金剛般的組合與拆卸，可因應河道土砂變遷而做出調整，以滿足溪流不同時期的輸砂、防災或生態需求。

水利局官員說，面對極端氣候挑戰，持續有不同型態的災害威脅與考驗，工法也要與時俱進，可調式防砂壩徹底顛覆既有設計觀念，使防砂壩藉由縱材及橫桿組裝達到防災功能外，也可藉由其逐漸卸除恢復自然生態，在建立之初就思考迴歸之路，賦予防砂壩生命的周期，也使防砂壩成為河溪棲地環境復育守護者，營造健康的河川生態環境。

高雄市水利局正推行新型態「可調式防砂壩」，改善溪流生態棲地環境，也降低水泥化缺點。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局正推行新型態「可調式防砂壩」，改善溪流生態棲地環境，也降低水泥化缺點。圖／高雄市水利局提供

高雄市 溯溪 自然生態

延伸閱讀

避免梅雨季積淹水 高市改善排水工程

台東五福谷溪生態改變 水保局台東分局將改善防砂壩

熱帶性低壓帶來襲 水利局防汛整備繃緊神經

基隆老牌景點「暖東峽谷森林遊樂區」 農委會公告廢止

相關新聞

微解封掀原鄉步道登山熱 屏內埔警急勸「行前做功課」

中央宣布13日微解封，林務局也配合有條件鬆綁戶外場域，熱門登山步道吸引悶壞的山友上山，因多數涉及自然保護區域或須經由部落...

微解封信徒引頸期盼！高雄3宮廟送交防疫計畫

三級警戒延長至26日，昨起微解封，宗教場所也有條件開放，有登記立案的宗教團體得提出「防疫計畫」，經主管機關核准後才能開放...

拚經濟！「高雄好家載」推好康 市場夜市滿399折百元

高雄市政府強打互助經濟模式「高雄好家載」聯手11處市場、夜市，持續推出好康要增加使用誘因，7月推出「周周有感 天天回饋」...

高雄小農加入電商輔導計畫 3天銷千箱芒果拚手指經濟

為協助小農因應後疫情時代的消費行為，高雄市農業局利用「高雄市青年創業發展基金」推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉...

高雄5路口科技執法 車禍數減少

高雄市藉助科技執法設備，盼降低易肇事路口車禍發生數，2019年10月起，先後在左營、鳳山、前鎮、大寮共5處路口，設置「路...

墾丁大街想復業 恆春鎮所勸暫緩

疫情趨緩，屏東墾丁大街自治管理委員會向恆春鎮公所提交復業防疫計畫，安排15日預演，最快16日復業，公所憂心引發群聚力勸暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。