降低水泥化 可調式防砂壩可望改善溪流生態棲地
自然溪流孕育豐富生態系統，卻也潛藏大雨後土石氾濫危機，過去常見工法通常是興設巨大高聳的防砂壩攔阻土砂，水泥桎梏水域生態，造成棲地不連續，魚群無法溯溪產卵危害生態。高雄市水利局正推行新型態「可調式防砂壩」，改善溪流生態棲地環境，也降低水泥化缺點。
高雄市水利局指出，目前高雄市桃源區拉庫斯溪及東庄溪就是運用可調式防砂壩，將防砂壩結構體解構跟重組，利用元件做防砂壩的組合，每個元件加上螺帽的使用，結構上一節節組合，整組可以拆卸下來，也可以再組回。如同變形金剛般的組合與拆卸，可因應河道土砂變遷而做出調整，以滿足溪流不同時期的輸砂、防災或生態需求。
水利局官員說，面對極端氣候挑戰，持續有不同型態的災害威脅與考驗，工法也要與時俱進，可調式防砂壩徹底顛覆既有設計觀念，使防砂壩藉由縱材及橫桿組裝達到防災功能外，也可藉由其逐漸卸除恢復自然生態，在建立之初就思考迴歸之路，賦予防砂壩生命的周期，也使防砂壩成為河溪棲地環境復育守護者，營造健康的河川生態環境。
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