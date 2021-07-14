降低水泥化 可調式防砂壩可望改善溪流生態棲地

自然溪流孕育豐富生態系統，卻也潛藏大雨後土石氾濫危機，過去常見工法通常是興設巨大高聳的防砂壩攔阻土砂，水泥桎梏水域生態，造成棲地不連續，魚群無法溯溪產卵危害生態。高雄市水利局正推行新型態「可調式防砂壩」，改善溪流生態棲地環境，也降低水泥化缺點。

高雄市水利局指出，目前高雄市桃源區拉庫斯溪及東庄溪就是運用可調式防砂壩，將防砂壩結構體解構跟重組，利用元件做防砂壩的組合，每個元件加上螺帽的使用，結構上一節節組合，整組可以拆卸下來，也可以再組回。如同變形金剛般的組合與拆卸，可因應河道土砂變遷而做出調整，以滿足溪流不同時期的輸砂、防災或生態需求。