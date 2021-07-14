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高雄小農加入電商輔導計畫 3天銷千箱芒果拚手指經濟

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市農業局推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉辦實體媒合會及線上輔導課程等，成功媒合超過60位農民上架電商。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉辦實體媒合會及線上輔導課程等，成功媒合超過60位農民上架電商。圖／高雄市農業局提供

為協助小農因應後疫情時代的消費行為，高雄市農業局利用「高雄市青年創業發展基金」推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉辦實體媒合會及線上輔導課程等，已成功媒合超過60位農民上架電商，跨足網路購物產業。青農林茂生種植的芒果，透過電商平台3天就賣了上千箱，建立好口碑。

新冠肺炎疫情造就宅經濟，零接觸消費蔚為潮流。林茂生說，從小看著爸爸務農，對農業產生了興趣，更覺得爸爸一個人務農很辛苦，農村人力外移嚴重，要聘請工人也非常困難，決定畢業後返鄉務農，所以大學選擇就讀化工科系，目的就是將所學的專業知識應用在作物的農藥與肥藥管理上，希望對家裡的農事帶入新的作法。

林茂生說，實際返鄉從農後，發現家中主要農產品通路，是透過貿易商或盤商收購，價格也只能讓他人決定。今年在偶然間看到農業局在推廣「小農電商輔導計畫」，決定嘗試看看新通路，將自家種植的芒果上架雄獅嚴選電商平台，短短三天內就銷售上千箱，更建立了好口碑。雄獅嚴選對林茂生提供的高品質果品也非常肯定，將接續規畫番石榴及蜜棗上架的細節。

高雄市農業局長張清榮表示，市府一直希望能幫小農增加收益，農業局鑑於這兩年受到新冠疫情影響，愈來愈多消費者透過網路下單購買農特產品，連農產品銷售也逐漸走向新型態通路，因此跨局處與青年局合作，利用「高雄市青年創業發展基金」，推動小農電商輔導計畫，協助小農們拓展新通路。

張清榮說，目前計畫仍持續進行中，而且因應疫情，實體媒合會將改以線上媒合會方式辦理，7月21日下午兩點半在空中與各位有興趣的農民相會，預計有superbuy市集、雄獅嚴選、家樂福線上購物及高雄首選電商平台參與，歡迎有興趣的農民共創網路商機，詳情可上高雄市政府農業局官網查詢。

高雄市農業局推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉辦實體媒合會及線上輔導課程等，成功媒合超過60位農民上架電商。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉辦實體媒合會及線上輔導課程等，成功媒合超過60位農民上架電商。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉辦實體媒合會及線上輔導課程等，成功媒合超過60位農民上架電商。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局推動小農電商輔導計畫，協助小農上架電商、舉辦實體媒合會及線上輔導課程等，成功媒合超過60位農民上架電商。圖／高雄市農業局提供

電商 高雄市 疫情

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