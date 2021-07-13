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高雄校園操場人潮少 民眾想衝健身房

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
高雄新興區大同國小開放操場第一天，運動民眾屈指可數。記者曹亞沿／攝影
高雄新興區大同國小開放操場第一天，運動民眾屈指可數。記者曹亞沿／攝影

中央流行疫情指揮中心宣布今天起微解封，校園也有條件開放，校方與警衛紛嚴陣以待，但進入校園的民眾卻屈指可數。

高雄市政府日前宣布校園開放條件，高中以下戶外操場開放民眾使用，但不包含籃球場、網球場、運動設施與遊戲器材等，且校方需管控人流。暑假期間開放兩時段，分別為上午6點至8點、下午4點至6點，入內需實聯制且全程配戴口罩，也禁止飲食。

開放高中以下校園操場第一天，新興區大同國小警衛坐鎮校門口，幫民眾量測體溫、消毒、登記姓名手機。他說要嚴格控管校園人數在10人以下，但今天整天只進來4人。

在操場跑步的郭小姐表示，疫情期間運動場所都關閉，還好有控制飲食，才沒讓身材嚴重走樣，今天國中小操場剛開放，便趕緊出來活動身體。她也說，因健身房有冷氣較涼爽，等微解封漸漸恢復營業後，還是傾向去健身房運動。

高雄新興區大同國小的籃球場圍起封鎖線，禁止民眾使用。記者曹亞沿／攝影
高雄新興區大同國小的籃球場圍起封鎖線，禁止民眾使用。記者曹亞沿／攝影
高雄新興區大同國小的遊戲器材未開放。記者曹亞沿／攝影
高雄新興區大同國小的遊戲器材未開放。記者曹亞沿／攝影
高雄新興區大同國小警衛說，今天整天只進來4人。記者曹亞沿／攝影
高雄新興區大同國小警衛說，今天整天只進來4人。記者曹亞沿／攝影

疫情 健身 微解封

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