視病猶親 魏銓延醫師返鄉執業仍心繫台東病患

在台東馬偕醫院服務近8年的醫生魏銓延，是在地知名的乳房外科權威，專長乳癌篩檢及預防治療、乳房腫瘤微創手術等，替無數東部及偏鄉女性提供完整的乳房診療，他自7月起返回家鄉高雄執業，不過近期卻收到數十封私訊詢問「我該找誰？」，因心繫台東患者，便開設官方社群一對一帳號，讓病友線上詢問，他說，多年來與病人成為朋友，大多是上線聊聊近況，為了服務東部病友，魏醫師也已徵詢高雄院方同意，針對台東患者提供視訊診療、開立處方箋等服務，日後將再詢問台東有無醫院願意合作。

魏銓延表示，6月起許多病友遠從長濱、池上、大武趕來回診，實為道別，讓他心中充滿感動與感謝，「車開出草埔隧道後，從後照鏡看著台東漸漸縮小到不見，心情更是無限感傷」。魏銓延說，高雄院方提供的是飯店式的服務及空間，患者也擁有舒適及隱私性，再加上社區醫院的便利性，讓有需求的女性更舒適安全。他沒忘記東部的病友，魏醫師與院方合作設立「線上關懷服務」，提供舊病友一對一的線上諮詢，針對台東患者提供視訊診療、開立處方箋等服務，能為各地有醫療需求的女性患者帶來更多醫療福音。 乳房外科權威醫師魏銓延(右)回到家鄉高雄開診，打造「女性獨立專區」讓看診女性可以擁有舒適安全且隱私的一站式醫療服務。圖／博田國際醫院提供