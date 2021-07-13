快訊

兒子稱邱純枝是「壞女人」 東元會長黃茂雄再發公開信致歉喊話

視病猶親 魏銓延醫師返鄉執業仍心繫台東病患

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
乳房外科權威醫師魏銓延(右)回到家鄉高雄開診，打造「女性獨立專區」讓看診女性可以擁有舒適安全且隱私的一站式醫療服務。圖／博田國際醫院提供
乳房外科權威醫師魏銓延(右)回到家鄉高雄開診，打造「女性獨立專區」讓看診女性可以擁有舒適安全且隱私的一站式醫療服務。圖／博田國際醫院提供

台東馬偕醫院服務近8年的醫生魏銓延，是在地知名的乳房外科權威，專長乳癌篩檢及預防治療、乳房腫瘤微創手術等，替無數東部及偏鄉女性提供完整的乳房診療，他自7月起返回家鄉高雄執業，不過近期卻收到數十封私訊詢問「我該找誰？」，因心繫台東患者，便開設官方社群一對一帳號，讓病友線上詢問，他說，多年來與病人成為朋友，大多是上線聊聊近況，為了服務東部病友，魏醫師也已徵詢高雄院方同意，針對台東患者提供視訊診療、開立處方箋等服務，日後將再詢問台東有無醫院願意合作。

魏銓延表示，6月起許多病友遠從長濱、池上、大武趕來回診，實為道別，讓他心中充滿感動與感謝，「車開出草埔隧道後，從後照鏡看著台東漸漸縮小到不見，心情更是無限感傷」。魏銓延說，高雄院方提供的是飯店式的服務及空間，患者也擁有舒適及隱私性，再加上社區醫院的便利性，讓有需求的女性更舒適安全。他沒忘記東部的病友，魏醫師與院方合作設立「線上關懷服務」，提供舊病友一對一的線上諮詢，針對台東患者提供視訊診療、開立處方箋等服務，能為各地有醫療需求的女性患者帶來更多醫療福音。

乳房外科權威醫師魏銓延(右)回到家鄉高雄開診，打造「女性獨立專區」讓看診女性可以擁有舒適安全且隱私的一站式醫療服務。圖／博田國際醫院提供
乳房外科權威醫師魏銓延(右)回到家鄉高雄開診，打造「女性獨立專區」讓看診女性可以擁有舒適安全且隱私的一站式醫療服務。圖／博田國際醫院提供

台東 患者 醫師

延伸閱讀

防疫禁普度 高雄廟宇憂：無供品捐助弱勢怎麼辦

微解封首日 高雄義大世界遊客回來了

學生暑假宅在家防疫 微解封首日高雄交通量未增

六都打疫苗進度台南衝第一 高雄曾說先打先分配落第四

相關新聞

枋寮醫院拚恢復營運 鄉長怒喊：莫妖魔化枋寮人

屏東縣今天連續7天零確診，外界關切的枋山、枋寮Delta變異株群聚案目前已控制；因有確診者重疊足跡自上月28日停診的枋寮...

墾丁大街夜市急想復業 鎮公所力勸等降級再復業

疫情警戒升至三級後，屏東縣各流動商展和夜市停業已近兩個月，攤商叫苦一片，中央宣布微解封，墾丁大街自治管理委員會將向恆春鎮...

澎湖35家餐廳想開內用順時中 卻沒一家審核過關

微解封時期，全台唯一開放餐廳有條件內用的澎湖縣，35家申請的餐飲業者昨有6家先做第一波審查，紛紛因隔板寬度高度不足、桌子...

枋寮醫院全院人員三採陰 停業16天後明恢復營運

因Delta病毒影響而暫停急門診的屏東枋寮醫院，在停業擴大清消、環境監測及全院工作人員三度PCR採檢陰性後，屏東縣政府今...

防疫禁普度 高雄廟宇憂：無供品捐助弱勢怎麼辦

今天起微解封，高雄市府尚未接獲寺廟或教會透過區公所提報宗教活動防疫計畫，但有廟宇憂心一年一度的中元普度無法進行，透過普桌...

老客人心聲「好想吃火鍋」 他拚成為澎湖首波內用餐廳

微解封時期，全台唯一開放餐廳有條件內用的澎湖縣，28家餐飲業者申請，經聯合稽查小組實地審核，昨天終於有2家通過，兩家都在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。