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防疫禁普度 高雄廟宇憂：無供品捐助弱勢怎麼辦

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中元普度是許多廟宇的年度重要活動，高雄旗山天后宮的普桌供品九成以上捐贈弱勢族群，每年至少捐贈400多桌。記者徐白櫻／翻攝
中元普度是許多廟宇的年度重要活動，高雄旗山天后宮的普桌供品九成以上捐贈弱勢族群，每年至少捐贈400多桌。記者徐白櫻／翻攝

今天起微解封，高雄市府尚未接獲寺廟或教會透過區公所提報宗教活動防疫計畫，但有廟宇憂心一年一度的中元普度無法進行，透過普桌募集民生物資捐助弱勢家庭計畫受阻，盼有轉圜空間。民政局表示，中元普度或盂蘭盆法會是實體宗教活動，將視疫情與中央規定滾動檢討。

三級警戒延長至7月26日，寺廟或教會處於「有條件開放」場域，高雄市府言明不能辦進香、普度或遶境活動。下月8日起進入農曆7月，整個7月全是普度月，防疫規定引發不少廟宇憂心。

旗山天后宮管委會指出，每年約募集500桌普桌，九成以上信眾響應愛心，會將普度白米、麵條、罐頭等民生日用品全數捐出，透過廟方轉贈中低收入戶或邊緣戶，一桌給一戶，對生活困苦的人不無小補。

內門紫竹寺的普度場面也很盛大，管委會指出，鄰近居民會帶著供品來祭拜，往年寺方供品全捐弱勢家庭，今年配合防疫管制，可能無法辦普度，若如此只能對弱勢家庭說抱歉。

天后宮管委會說，防疫期間很多活動改採線上申辦，普度場地必定是戶外廣場，對信眾來說，可以線上預訂普桌，人也不用親自到場，所有流程皆能委託工作人員操作，不會有群聚問題，普度需要作業時間，疫情下很多人沒收入，盼下月能普度，不讓弱勢家庭失望。

民政局表示，宗教團體送交的計畫審核通過，始能開放民眾參香或禮拜，8月份普度或盂蘭盆法會屬於實體宗教活動，未來會適時檢討是否放寬禁令。

弱勢家庭 法會 疫情

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