微解封首日 高雄義大世界遊客回來了

全國三級警戒雖延長至7月26日，今天起逐步鬆綁管制「微解封」，高雄義大遊樂世界在微解封首日吸引許多親子前來遊玩，由於正值暑假，家長刻意帶著孩子出來「放電」解悶，很開心能在人少又安全的平常日出遊，觀賞精彩的表演，只是最大不便是不能邊走邊吃，由於仍有疫情顧慮，微解封首日未見人潮，遊客及商家大多保守觀望，期待真正解封日的到來。

高雄義大遊樂世界因應三級警戒關閉近2個月，原暑期檔期活動也因此延期，今天盼來微解封，考量部分設施尚無開放，便推出限時優惠票價藉此吸引遊客，上午9時開園後遊客陸續前來，雖然人潮不多但卻能享受更多樂趣，而遊客使用完遊樂設施後，工作人員也立即前往進行消毒確保安全，入園的遊客說，趁微解封出來走走看看，因為已經悶太久了，希望疫情能夠逐漸散去讓生活恢復正常。 微解封首日高雄義大遊樂世界正式開放，遊客使用完遊樂設施後，工作人員也立即進行消毒確保安全。記者劉學聖／攝影 微解封首日高雄義大遊樂世界今天吸引許多親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶，坐在地上觀賞精彩演出。記者劉學聖／攝影 微解封首日高雄義大遊樂世界吸引許多親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶。記者劉學聖／攝影 微解封首日高雄義大遊樂世界吸親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶，坐在地上觀賞精彩演出。記者劉學聖／攝影