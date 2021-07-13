快訊

公益淪為亂象？中國「網路互助平台」倒閉

曾表態想打國產卻先預約AZ疫苗 焦糖哥哥臉書遭出征

微解封首日 高雄義大世界遊客回來了

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
微解封首日高雄義大遊樂世界吸引許多親子前來，大家都很開心能在人少安全的平日出遊。記者劉學聖／攝影
微解封首日高雄義大遊樂世界吸引許多親子前來，大家都很開心能在人少安全的平日出遊。記者劉學聖／攝影

全國三級警戒雖延長至7月26日，今天起逐步鬆綁管制「微解封」，高雄義大遊樂世界在微解封首日吸引許多親子前來遊玩，由於正值暑假，家長刻意帶著孩子出來「放電」解悶，很開心能在人少又安全的平常日出遊，觀賞精彩的表演，只是最大不便是不能邊走邊吃，由於仍有疫情顧慮，微解封首日未見人潮，遊客及商家大多保守觀望，期待真正解封日的到來。

高雄義大遊樂世界因應三級警戒關閉近2個月，原暑期檔期活動也因此延期，今天盼來微解封，考量部分設施尚無開放，便推出限時優惠票價藉此吸引遊客，上午9時開園後遊客陸續前來，雖然人潮不多但卻能享受更多樂趣，而遊客使用完遊樂設施後，工作人員也立即前往進行消毒確保安全，入園的遊客說，趁微解封出來走走看看，因為已經悶太久了，希望疫情能夠逐漸散去讓生活恢復正常。

微解封首日高雄義大遊樂世界正式開放，遊客使用完遊樂設施後，工作人員也立即進行消毒確保安全。記者劉學聖／攝影
微解封首日高雄義大遊樂世界正式開放，遊客使用完遊樂設施後，工作人員也立即進行消毒確保安全。記者劉學聖／攝影
微解封首日高雄義大遊樂世界今天吸引許多親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶，坐在地上觀賞精彩演出。記者劉學聖／攝影
微解封首日高雄義大遊樂世界今天吸引許多親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶，坐在地上觀賞精彩演出。記者劉學聖／攝影
微解封首日高雄義大遊樂世界吸引許多親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶。記者劉學聖／攝影
微解封首日高雄義大遊樂世界吸引許多親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶。記者劉學聖／攝影
微解封首日高雄義大遊樂世界吸親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶，坐在地上觀賞精彩演出。記者劉學聖／攝影
微解封首日高雄義大遊樂世界吸親子前來，由於正值暑假，家長帶著孩子出來「放電」解悶，坐在地上觀賞精彩演出。記者劉學聖／攝影

微解封 疫情 義大

延伸閱讀

影／微解封入境隨俗 業者：規定改就跟 沒的話就這樣子

迎接解封日到來！Charles & Keith祭出優惠 入手夏日新女包正是時候

學生暑假宅在家防疫 微解封首日高雄交通量未增

微解封首日遊客回來了？盤點全台開放景點人潮熱不熱

相關新聞

枋寮醫院拚恢復營運 鄉長怒喊：莫妖魔化枋寮人

屏東縣今天連續7天零確診，外界關切的枋山、枋寮Delta變異株群聚案目前已控制；因有確診者重疊足跡自上月28日停診的枋寮...

墾丁大街夜市急想復業 鎮公所力勸等降級再復業

疫情警戒升至三級後，屏東縣各流動商展和夜市停業已近兩個月，攤商叫苦一片，中央宣布微解封，墾丁大街自治管理委員會將向恆春鎮...

澎湖35家餐廳想開內用順時中 卻沒一家審核過關

微解封時期，全台唯一開放餐廳有條件內用的澎湖縣，35家申請的餐飲業者昨有6家先做第一波審查，紛紛因隔板寬度高度不足、桌子...

老客人心聲「好想吃火鍋」 他拚成為澎湖首波內用餐廳

微解封時期，全台唯一開放餐廳有條件內用的澎湖縣，28家餐飲業者申請，經聯合稽查小組實地審核，昨天終於有2家通過，兩家都在...

學生暑假宅在家防疫 微解封首日高雄交通量未增

今天微解封首日，高雄早上車流量不多，捷運站也未見大批人潮，顯見三級警戒期間，民眾仍傾向待在家。高雄交通局表示，今天車流量...

鳳山大樓危機解除 陳其邁：16日起網路預約者施打疫苗

高雄市今天沒有新增個案，連續12天沒有新增本土個案。市長陳其邁表示，距離鳳山大樓群聚感染案至今，已經連續14天沒有新增相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。