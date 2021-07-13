快訊

公益淪為亂象？中國「網路互助平台」倒閉

曾表態想打國產卻先預約AZ疫苗 焦糖哥哥臉書遭出征

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生暑假宅在家防疫 微解封首日高雄交通量未增

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
高雄交通局表示，今天車流無明顯增加。記者曹亞沿／攝影
高雄交通局表示，今天車流無明顯增加。記者曹亞沿／攝影

今天微解封首日，高雄早上車流量不多，捷運站也未見大批人潮，顯見三級警戒期間，民眾仍傾向待在家。高雄交通局表示，今天車流量無顯著增加，且學校放暑假，民眾也無通行需求，整體而言交通順暢。

高雄中央公園捷運站內，幾乎不見旅客，空蕩的走廊與微解封前無異。劉先生與太太今天下午推著嬰兒車在站內散步，表示雖然微解封，但高雄搭大眾運輸的人本來就少，所以今天人潮和平日無異。

另名旅客林先生說，今天搭車人數似乎多了一些。平常就以捷運通勤為主，疫情期間也不例外，但會落實防疫，除戴好口罩之外，也會盡量避免靠近人多的地方。

捷運站內僅麵包店與零星店家營業。索雷米亞幸福手作陳店長說，這陣子因疫情衝擊場站內根本沒人，學生又放假，生意掉了一半以上，儘管如此還是必須開店，因店裡的5名員工皆是庇護生（領有身障手冊，正在見習訓練的員工），「總不能讓他們放無薪假，他們是更需要照顧的族群。」

高雄交通局表示，今天車流並無明顯增加，車速也維持順暢，因目前仍在三級警戒，且學校也在暑假期間，整體無太多通行需求。

高捷公司說，微解封首日運量仍在統計，昨天（12日）運量共計3萬6千人次，比上周一小幅成長，估要等三級警戒解除，才會有大幅度增長。而微解封是否有新的鬆綁措施，高捷表示未來幾周將再觀察運量變動，再討論是否恢復正常班距。

微解封首日，高捷中央公園站人潮稀少。記者曹亞沿／攝影
微解封首日，高捷中央公園站人潮稀少。記者曹亞沿／攝影
高捷站內的麵包店仍持續營業，但疫情下生意掉了一半以上。記者曹亞沿／攝影
高捷站內的麵包店仍持續營業，但疫情下生意掉了一半以上。記者曹亞沿／攝影
微解封首日下午，高捷中央公園站幾乎無旅客。記者曹亞沿／攝影
微解封首日下午，高捷中央公園站幾乎無旅客。記者曹亞沿／攝影

微解封 捷運 三級警戒

延伸閱讀

北捷微解封首日午後運量達38萬人次 較前周增1成

金門跟進微解封 托嬰中心開放收托、恢復老人供餐

微解封首日遊客回來了？盤點全台開放景點人潮熱不熱

影／微解封 中市議員騎后豐鐵馬道透透氣介紹沿途美景

相關新聞

枋寮醫院拚恢復營運 鄉長怒喊：莫妖魔化枋寮人

屏東縣今天連續7天零確診，外界關切的枋山、枋寮Delta變異株群聚案目前已控制；因有確診者重疊足跡自上月28日停診的枋寮...

墾丁大街夜市急想復業 鎮公所力勸等降級再復業

疫情警戒升至三級後，屏東縣各流動商展和夜市停業已近兩個月，攤商叫苦一片，中央宣布微解封，墾丁大街自治管理委員會將向恆春鎮...

澎湖35家餐廳想開內用順時中 卻沒一家審核過關

微解封時期，全台唯一開放餐廳有條件內用的澎湖縣，35家申請的餐飲業者昨有6家先做第一波審查，紛紛因隔板寬度高度不足、桌子...

老客人心聲「好想吃火鍋」 他拚成為澎湖首波內用餐廳

微解封時期，全台唯一開放餐廳有條件內用的澎湖縣，28家餐飲業者申請，經聯合稽查小組實地審核，昨天終於有2家通過，兩家都在...

學生暑假宅在家防疫 微解封首日高雄交通量未增

今天微解封首日，高雄早上車流量不多，捷運站也未見大批人潮，顯見三級警戒期間，民眾仍傾向待在家。高雄交通局表示，今天車流量...

鳳山大樓危機解除 陳其邁：16日起網路預約者施打疫苗

高雄市今天沒有新增個案，連續12天沒有新增本土個案。市長陳其邁表示，距離鳳山大樓群聚感染案至今，已經連續14天沒有新增相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。