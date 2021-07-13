學生暑假宅在家防疫 微解封首日高雄交通量未增

今天微解封首日，高雄早上車流量不多，捷運站也未見大批人潮，顯見三級警戒期間，民眾仍傾向待在家。高雄交通局表示，今天車流量無顯著增加，且學校放暑假，民眾也無通行需求，整體而言交通順暢。

高雄中央公園捷運站內，幾乎不見旅客，空蕩的走廊與微解封前無異。劉先生與太太今天下午推著嬰兒車在站內散步，表示雖然微解封，但高雄搭大眾運輸的人本來就少，所以今天人潮和平日無異。

另名旅客林先生說，今天搭車人數似乎多了一些。平常就以捷運通勤為主，疫情期間也不例外，但會落實防疫，除戴好口罩之外，也會盡量避免靠近人多的地方。

捷運站內僅麵包店與零星店家營業。索雷米亞幸福手作陳店長說，這陣子因疫情衝擊場站內根本沒人，學生又放假，生意掉了一半以上，儘管如此還是必須開店，因店裡的5名員工皆是庇護生（領有身障手冊，正在見習訓練的員工），「總不能讓他們放無薪假，他們是更需要照顧的族群。」

高雄交通局表示，今天車流並無明顯增加，車速也維持順暢，因目前仍在三級警戒，且學校也在暑假期間，整體無太多通行需求。

高捷公司說，微解封首日運量仍在統計，昨天（12日）運量共計3萬6千人次，比上周一小幅成長，估要等三級警戒解除，才會有大幅度增長。而微解封是否有新的鬆綁措施，高捷表示未來幾周將再觀察運量變動，再討論是否恢復正常班距。