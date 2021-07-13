鳳山大樓危機解除 陳其邁：16日起網路預約者施打疫苗

高雄市今天沒有新增個案，連續12天沒有新增本土個案。市長陳其邁表示，距離鳳山大樓群聚感染案至今，已經連續14天沒有新增相關個案，高市65歲以上採書面通知，後續要依據民眾上網登記意願，全高市有200處服務中心可利用，公費疫苗第二輪預約登記者，可望在7月16日至7月22日施打疫苗。

高雄市府下午召開防疫會議記者會，市長陳其邁表示，今天全台新增28例，仍有零星個案找不到感染源，這些社區火苗要加速清零，希望透過精準疫調移除零星火苗，大家再努力一點。

陳其邁說，高雄從鳳山大樓群聚事件發生至今，今天零時起，結束14天期間，這兩天加速進行居家隔離者PCR採檢，實質上來說，高雄市已經達到14個零（衛福部統計有一天差別），目前處於三級防疫尾聲，「再給我們一點點時間把尾聲守好」，感謝鳳山大樓與所有居家隔離者配合，感謝大家。

針對中央推出的疫苗意願登記系統，陳其邁表示，從65歲以下採取中央公費疫苗預約制度，第二輪預約者今天上午很多人收到簡訊通知預約，希望大家在7月16日至7月22日準備施打，未來3周全是AZ疫苗，1922網站、健保快易通APP、鄉鎮衛生所、四大超商、健保特約藥局等五大方式可預約接種。