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高雄桃源首家連鎖超商進駐 讓山區繳費、取貨更便利
高雄桃源區首家7-Eleven統一超商，於日前低調進駐桃源山區，不只是目前高雄海拔最高的超市，同時也是高雄3個原住民區中，最先有連鎖超商的地區。開幕後，當地居民好開心，不只繳費、網購取貨更方便，也多了更多購物選擇。
桃源區首家7-Eleven統一超商，於本月10日開張，成為高雄茂林、那瑪夏等3個原住民區中，最先有連鎖超商的地區；超商開幕後，就吸引不少在地民眾光顧，當地民眾表示，以往帳單繳款或辦理其他業務，幾乎都要下山或到數十公里外的鬧區，不只路途遙遠，也有諸多不便。
當地民眾說，桃源區公所附近為該區最熱鬧的地方，卻只有幾間小雜貨店能購物，外食的選擇也不多，現在有了連鎖超商，不只選擇變多了，繳費、影印以及網購取貨等服務，都跟著變方便。
首家於桃源區開張的7-Eleven超商，因海拔約900公尺，是高市最高海拔的超商，考量目前仍在三級警戒期間，相關的開幕促銷活動，預計等解封或視疫情變化再擇期舉辦。
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