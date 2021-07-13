聽新聞
test
0:00 / 0:00
不會上網沒關係 高市府這些機關協助疫苗意願登記
「COVID-19公費疫苗預約平台」陸續民眾開放上線登記意願，考量有些市民不會使用電腦或手機線上預約，高市府今天宣布，各區公所、衛生所、戶政所、社會局社福中心等公務機關，以及高雄銀行各地分行設置「COVID-19疫苗意願登記服務中心」，由專人協助操作登記，市民可多加利用。
繼第9類及50-64歲者完成接種意願預約後，今天（7月13日）上午9點起至7月19日下午5點，18歲以上民眾可上網登記接種意願，隨後再依據簡訊通知預約接種時地。
市府表示，為弭平各區數位落差，市府聯合服務中心、區公所、衛生所、戶政事務所、稅捐稽徵處、地政事務所、社福中心、高雄銀行各分行、市府社會局各專服中心、農漁會，設置「COVID-19疫苗意願登記服務中心」，專人協助民眾操作系統。
今天起，苓雅、鳥松等地區公所已有民眾利用。高市府指出，不管是AZ、莫德納或BNT疫苗，都有一定保護力，符合資格民眾，盡快利用平台進行「意願登記」，或使用健保快易通APP預約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言