不會上網沒關係 高市府這些機關協助疫苗意願登記

「COVID-19公費疫苗預約平台」陸續民眾開放上線登記意願，考量有些市民不會使用電腦或手機線上預約，高市府今天宣布，各區公所、衛生所、戶政所、社會局社福中心等公務機關，以及高雄銀行各地分行設置「COVID-19疫苗意願登記服務中心」，由專人協助操作登記，市民可多加利用。

繼第9類及50-64歲者完成接種意願預約後，今天（7月13日）上午9點起至7月19日下午5點，18歲以上民眾可上網登記接種意願，隨後再依據簡訊通知預約接種時地。

市府表示，為弭平各區數位落差，市府聯合服務中心、區公所、衛生所、戶政事務所、稅捐稽徵處、地政事務所、社福中心、高雄銀行各分行、市府社會局各專服中心、農漁會，設置「COVID-19疫苗意願登記服務中心」，專人協助民眾操作系統。

今天起，苓雅、鳥松等地區公所已有民眾利用。高市府指出，不管是AZ、莫德納或BNT疫苗，都有一定保護力，符合資格民眾，盡快利用平台進行「意願登記」，或使用健保快易通APP預約。