中央疫苗預約平台 金門13日開打莫德納

金門縣政府今天起在大型疫苗接種站，對中央疫苗預約平台預約登記民眾施打莫德納疫苗，預計3天內將對2658人完成施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒延長到26日，縣府表示，6日向中央爭取到第9類「19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」、「罕見疾病及重大傷病」及第10類50-64歲民眾優先登記中央公費疫苗預約平台。

縣府在金城體育館和金湖體育館成立大型接種站，今天開打，現場採分區、分流、分時段，有秩序地民眾接種，民眾對縣府的規畫安排表示肯定。

縣長楊鎮浯表示，配合中央COVID-19公費疫苗預約平台，6日至7日試辦期間，金門地區符合登記總數3424人，8日到9日完成預約總數2674人。他感謝民眾配合施打疫苗，提高全島的疫苗覆蓋率。

這一梯次施打莫德納疫苗為2658人，施打AZ疫苗有16人，今天起到15日連續3天，在金城和金湖體育館接種莫德納疫苗，烈嶼鄉民眾則由烈嶼衛生所提供施打服務。預約AZ疫苗者，預定12日到16日共5天，在5個衛生所施打。

縣府重申，只要疫苗打完了，就一定會再向中央爭取，請符合接種資格的民眾盡快踴躍接種，提高全島疫苗覆蓋率，提高群體免疫力。未來，縣府也會視中央提供的疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請民眾放心。