高市設195個疫苗意願登記服務中心 協助民眾操作

「COVID-19公費疫苗預約平台」今天起開放所有18歲以上民眾接種意願登記。高雄市政府今天表示，已在區公所、衛生所等處共設195個服務中心，協助市民操作登記。

「COVID-19公費疫苗預約平台」及健保快易通APP日前上線，繼第9類及50歲到64歲者完成接種意願預約後，中央公布今天9時起開放所有18歲以上民眾接種意願登記。

高市府表示，為擴大服務市民，弭平各區數位落差，已協調於各區公所、衛生所、戶政事務所、稅捐稽徵處、地政事務所、社福中心、高雄銀行各分行、市府聯合服務中心、社會局各專服中心、農漁會，涵蓋全市38區共設置195個「COVID-19疫苗意願登記服務中心」，專人協助民眾操作系統。

高市府強調，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，不管是AZ或BNT、莫德納疫苗，都有一定保護力，對預防重症、死亡、住院或被傳染風險大多一致，但疫苗要打下去才有保護力，呼籲符合資格的民眾盡快登記。

苓雅區公所區長陳進德說，區公所已完成設置「COVID-19疫苗意願登記服務中心」並開始運作，由專人協助進入系統操作，但提醒民眾須攜帶身分證及健保卡，也可由家屬代預約。

鳥松區公所區長蔡登山表示，以當地來說，鳥松大竹里與華美里相對位置偏遠，且長輩不少，這項服務可協助不熟悉系統操作的長輩登記疫苗施打意願。