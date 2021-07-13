高雄楠梓今上午接種站超過600人 打氣較昨天趨緩

高雄開放67至69歲施打，以及70以上歲長者補打第二天，楠梓接種站接近中午因下雨打氣趨緩。今天上午約600人施打，接種率7.8成；較昨天上午施打887人，減少約200人。接下來，降齡施打考量接種對象龐大，為讓接種作業更有效率，明天除高科大楠梓校區的接種站，還會在中油宏南活動中心增設接種站。

高科大楠梓校區的接種站，全天預計施打2048人，上午預定接種1020人，截至上午10時許，已完成600多人接種，但接近中午時段突然下雨，接種人潮明顯減少，不過接種秩序仍維持順暢。

今天接種人潮較昨天趨緩，昨天預計接種2030人，實際共接種1586人，施打率近八成，上午共887人接種，相較今天減少約200人。

現場工作人員說，接種至今除了接種工作越來越熟練以外，也發現不同年齡層的長輩，隨著施打逐漸降齡，也會跟著關注相關接種訊息，在相關接種資訊的宣達上，輕鬆不少。