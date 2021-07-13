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疫苗登記網站當機！一口氣開到18歲 健保署措手不及

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高市廣設疫苗意願登記服務中心 高流中心將設接種站

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄副市長史哲（前右）到高雄流行音樂中心，視察後續建置疫苗接種站的規畫與討論。圖／高雄市政府提供
高雄副市長史哲（前右）到高雄流行音樂中心，視察後續建置疫苗接種站的規畫與討論。圖／高雄市政府提供

「COVID-19公費疫苗預約平台」正式上線，今天起至7月19日下午5時，開放所有18歲以上民眾接種意願登記。高雄市政府為弭平各區數位落差，協調在各區公所、衛生所、戶政事務所、稅捐稽徵處、地政事務所、社福中心、高雄銀行各分行、市府聯合服務中心、社會局各專服中心、農漁會，設置「COVID-19疫苗意願登記服務中心」，由專人協助民眾操作系統。高市指標建築「高雄流行音樂中心」，也將設直大型接種站。

公費疫苗預約系統https://1922.gov.tw/及健保快易通APP日前上線，繼第9類及50至64歲者完成接種意願預約後，中央公布今天起至19日下午5時，開放所有18歲以上民眾接種意願登記。苓雅區長陳進德表示，已設置意願登記服務中心，由專人協助進入系統操作，提醒民眾攜帶身分證及健保卡進行預約登記，或由家屬代為預約。

鳥松區長蔡登山說，鳥松的大竹里與華美里相對較偏遠，且長輩族群不少，這項服務可協助不諳系統操作的市民朋友及長輩們，登記疫苗施打意願。今天就有不少長輩來尋求協助。

高雄市副市長史哲表示，高雄少年仔的兩個任務，第一是幫長輩們完成接種疫苗的預約，第二是幫自己完成接種意願者登記。預計有13萬高雄人今天早上10點開始接到簡訊，可以登記疫苗接種的時間與地點，需要全體高雄少年仔來幫忙，讓長輩們登記更加順利。也讓疫苗接種率能趕快擴大、普及，快快建構起台灣的群體免疫力。

高雄市長陳其邁和副市長史哲今天也到高雄流行音樂中心，視察後續建置疫苗接種站的規畫與討論。史哲說，雖然遇到疫情，許多演出活動取消延期，不過高雄流行音樂中心也持續地發揮其功能與責任。大家未來可以到高流打疫苗，也來看看高雄流行音樂中心，第一次走入高流的經驗，不是聽演唱會、而是打疫苗，也是很獨特的經驗。

高雄市長陳其邁（中）、副市長史哲（左）與文化局長王文翠（右），到高雄流行音樂中心視察後續建置疫苗接種站的規畫與討論。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（中）、副市長史哲（左）與文化局長王文翠（右），到高雄流行音樂中心視察後續建置疫苗接種站的規畫與討論。圖／高雄市政府提供
高雄市府將在高雄流行音樂中心，設置大型接種站。。圖／高雄市政府提供
高雄市府將在高雄流行音樂中心，設置大型接種站。。圖／高雄市政府提供

疫苗 高雄流行音樂中心 高雄市

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