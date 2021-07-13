屏東公費疫苗預約踴躍 全縣設11處中大型速打站

公費疫苗預約施打作業16日啟動，截至昨天，屏東縣有7萬多人預約，為讓殘劑能夠集中使用，屏東縣政府取消各鄉鎮市衛生所的施打站，在全縣設置11處中大型速打站。

縣長潘孟安表示，中大型施打站每天施打量能可以達600人，屏東市甚至達到2000人以上，讓民眾快速完成疫苗接種，控制殘劑數量，並讓衛生所回歸公衛服務，他提醒民眾接到預約平台簡訊通知時，上網預約合適地點就近施打。

縣府表示，縣府已媒合高雄長庚、義大、高雄榮總、屏東基督教醫院、部立屏東醫院、輔英等醫療團隊進駐，提供更快速、完善的施打服務。

縣府表示，公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台上線後，屏東縣第9類、第10類民眾登記踴躍，中央將從16日起啟動施打作業，前3週施打AZ疫苗，依據統計，截至昨天，屏東縣表達施打意願民眾共7萬6299人，其中選擇施打AZ疫苗或AZ跟莫德納兩者均可意願者有3萬2175人。

中央將陸續發送簡訊通知，今天13日上午10時起，民眾要再上網登記預約施打地點及時段。

縣府表示，隨著施打對象年齡層逐漸下修，接下來預約平台接受登記年齡下修到50歲以上的中壯年，縣府團隊決定機動調整策略，考量行動能力的便捷度，並避免過度分散殘劑，一律由中大型速打站接棒登場。

11處中大型施打站為屏東市縣立體育館及鶴聲國中、里港鄉里港國小、內埔鄉內埔國小、萬丹鄉萬丹國中、潮州鎮潮州高中、東港鎮東港靜思堂、佳冬鄉佳冬國中、枋寮鄉枋寮高中、恆春鎮恆春國中、琉球鄉琉球衛生所。

縣府表示，50歲以上的民眾，都可以自行至公費疫苗預約平台登記，縣府將不再另行通知。