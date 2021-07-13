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公費疫苗預約16日起施打 屏東啟動11處中大型速打站

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
公費疫苗預約施打作業16日啟動，屏東縣政府各鄉鎮衛生所主責的施打站功成身退，一律由中大型速打站接棒。圖／屏東縣政府提供
公費疫苗預約施打作業16日啟動，屏東縣政府各鄉鎮衛生所主責的施打站功成身退，一律由中大型速打站接棒。圖／屏東縣政府提供

公費疫苗預約施打作業16日啟動，隨著施打對象年齡層逐漸下修，預約平台接受登記年齡下修到50歲以上的中壯年，屏東縣政府機動調整策略，考量行動能力的便捷度，並避免過度分散施打產生殘劑，決定以快速讓更多人完成疫苗接種為目標，各鄉鎮衛生所主責的施打站功成身退，一律由中大型速打站接棒。

因應16日啟動的公費疫苗預約施打作業，縣府規畫在全縣設置11處中大型速打站，並媒合長庚、義大、高榮、屏基、部屏、輔英等醫療團隊進駐，提供更快速、完善的施打服務；縣長潘孟安表示，中大型施打站每日施打能量可以達600人，屏東市甚至達到2000人以上，為讓民眾快速完成疫苗接種，控制殘劑數量，決定讓衛生所回歸公衛服務，他提醒民眾接到預約平台簡訊通知時，上網預約合適地點就近施打。

縣府說，公費疫苗預約平台上線後，屏東縣第9類、第10類民眾登記踴躍，中央將從16日起啟動施打作業，前3週施打AZ疫苗，根據統計，到7月12日下午5時截止，屏東縣表達施打意願民眾共7萬6299人，選擇施打AZ疫苗或兩者均可意願者，有3萬2175人，中央將陸續發送簡訊通知，今天上午10時起，民眾要再上網登記施打地點及時段。

縣府說，此次施打對象以中壯年居多，各鄉鎮衛生所施打站功成身退，由中大型速打站接棒，11處中大型施打站為屏東市─縣立體育館及鶴聲國中、里港鄉里港國小、內埔鄉內埔國小、萬丹鄉萬丹國中、潮州鎮潮州高中、東港鎮東港靜思堂、佳冬鄉佳冬國中、枋寮鄉枋寮高中、恆春鎮恆春國中、琉球鄉琉球衛生所。

縣府表示，16日起的施打作業仍提供交通接送服務，輪椅身障者可洽詢復康巴士，屏北區08-7386626、屏中區：08-7887433、屏南區08-8892293轉403；長照對象請撥打原長照專車電話預約或洽詢1966專線；65歲以上獨居、重大傷病及非輪椅身障者，可預約小黃公車，電話：08-7861818或0905518365。9個原住民鄉由既有的幸福巴士服務，部落居民可洽各鄉公所預約；琉球鄉則由當地鄉營巴士服務，請洽：08-8614040。

AZ疫苗 屏東縣政府 衛生所

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