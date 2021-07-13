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微解封首日等無人！崗山之眼園區攤商不敢營業

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
崗山之眼位處制高點，阿公店水庫美景盡入眼簾。記者徐白櫻／攝影
崗山之眼位處制高點，阿公店水庫美景盡入眼簾。記者徐白櫻／攝影

今天起全台各地微解封，高雄崗山之眼上午8點半開園，接駁車等到10點才有人搭，遊客開園3小時入園遊客不到十人，園區攤商也全數拉上鐵門歇業中。業者說，解封首日遊客很少，園區攤商尚未復業，未來要視疫情與遊客量才決定開店時程，崗山之眼全區屬於戶外開放空間，接駁車也有做好防疫管制，謹慎迎接疫情解封。

崗山之眼位在高雄岡山與燕巢交會處，登高可遠眺阿公店水庫美景，開幕之初曾創下單日上萬人紀錄，人數逐步下滑，此波受疫情影響極大，5月中旬過後，入園人數一度掛零。

崗山之眼限制車輛上山，阿公店水庫通往景區的接駁車今日復駛，近10點才有遊客上門。抵達園區後，風景秀麗、場地整潔，不過山上攤商全數歇業中，尚未恢復營業。業者夏壽松說，解封初期遊客量很少，攤商仍處於觀望階段，尚未決定8月或9月開店營業，視遊客回流情況才能決定復業日期，擔心開店沒生意反而造成雙重損失。

「以前是遊客等車，現在是司機等遊客」接駁車司機無奈說，5月疫情至今很少人出遊，大家都擔心染疫。

崗山之眼園區停車位有限，遊客必須在阿公店水庫搭乘接駁車上山，今天剛微解封，開園一個多小時還沒有人搭車。記者徐白櫻／攝影
崗山之眼園區停車位有限，遊客必須在阿公店水庫搭乘接駁車上山，今天剛微解封，開園一個多小時還沒有人搭車。記者徐白櫻／攝影
崗山之眼接駁車採梅花座，限制搭乘人數。記者徐白櫻／攝影
崗山之眼接駁車採梅花座，限制搭乘人數。記者徐白櫻／攝影
崗山之眼造型獨特，可登高遠眺阿公店水庫美景。記者徐白櫻／攝影
崗山之眼造型獨特，可登高遠眺阿公店水庫美景。記者徐白櫻／攝影
擔心微解封沒迎來人潮，崗山之眼的攤商仍處於歇業狀態。記者徐白櫻／攝影
擔心微解封沒迎來人潮，崗山之眼的攤商仍處於歇業狀態。記者徐白櫻／攝影

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