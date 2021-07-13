微解封首日等無人！崗山之眼園區攤商不敢營業

今天起全台各地微解封，高雄崗山之眼上午8點半開園，接駁車等到10點才有人搭，遊客開園3小時入園遊客不到十人，園區攤商也全數拉上鐵門歇業中。業者說，解封首日遊客很少，園區攤商尚未復業，未來要視疫情與遊客量才決定開店時程，崗山之眼全區屬於戶外開放空間，接駁車也有做好防疫管制，謹慎迎接疫情解封。

崗山之眼位在高雄岡山與燕巢交會處，登高可遠眺阿公店水庫美景，開幕之初曾創下單日上萬人紀錄，人數逐步下滑，此波受疫情影響極大，5月中旬過後，入園人數一度掛零。

崗山之眼限制車輛上山，阿公店水庫通往景區的接駁車今日復駛，近10點才有遊客上門。抵達園區後，風景秀麗、場地整潔，不過山上攤商全數歇業中，尚未恢復營業。業者夏壽松說，解封初期遊客量很少，攤商仍處於觀望階段，尚未決定8月或9月開店營業，視遊客回流情況才能決定復業日期，擔心開店沒生意反而造成雙重損失。