快訊

疫苗接種意願開放18歲以上登記了 AZ、莫德納皆可選

評／全面圍堵中國？美軍擬組「太平洋特遣艦隊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東海生館閉館57天 微解封首日迎「微」遊客

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館今天迎來封館近兩月來首批遊客，全天預約參觀人數僅百餘人，偌大的場館顯得空盪盪。圖／海生館提供
屏東海生館今天迎來封館近兩月來首批遊客，全天預約參觀人數僅百餘人，偌大的場館顯得空盪盪。圖／海生館提供

配合中央微解封，屏東海生館今天迎來封館近兩月來的首批遊客，全天預約參觀人數僅百餘人，以親子客層居多，偌大的場館顯得空盪盪；陳姓男子今天從高雄開車帶妻兒一家4人來度假散心，他說，這陣子真得悶壞了，前天得知海生館可預約參觀，隨即上網預約，能親睹美麗動人的海底景色，心情好悸動。

「喜見久違的遊客！」館方工作人員說，閉館57天後終於迎來首批遊客，全天預約參觀人數僅百餘人，不能和過去同期每日3000人上下相比，顯示民眾對微解封的疫情仍有疑慮，入館需預約，加上館內飲食則配合屏東縣政府公告「禁止內用僅限外帶」，並禁帶外食入館及邊走邊吃，確實有些不方便，都在等確認「降二級」再出遠門，今天又是非假日，原本就預期遊客不會太多。

海生館今天起至26日的入館遊客，必須提前1天上官網線上預約，每天開放5個時段，各時段最多600人，，營運時間調整為周一到周日上午9點到下午5點半，當日下午4點後停止售票及入館；入館須填寫簡訊實聯制、量測體溫，並全程配戴口罩及保持社交安全距離，體溫超過37.5度以上者禁止入館。

海生館在微解封期間暫停開放部分設施及活動，包含兒童陽台、探索教室、海洋爬行類劇場、VR體驗館、鯨典館及館內互動式特展，館內各展區餵食、定點解說和現場導覽暫停；戶外親水設施如鯨魚親水廣場戲水池、太平洋親水廣場戲水池也不開放；另夜宿海生館及魚你同行後場參觀體驗活動仍暫停開放。

屏東縣政府 微解封 疫情

延伸閱讀

微解封首日撞71歲生日 馬英九許下防疫二願盼台灣加油

搶攻微解封客群 國光客運提供乘客疫苗險

阿里山「二延平步道」微解封！360度山巒美景＆翠綠茶園令人想念

大龍峒保安宮盼率先全台微解封 北市將請示中央

相關新聞

屏東海生館閉館57天 微解封首日迎「微」遊客

配合中央微解封，屏東海生館今天迎來封館近兩月來的首批遊客，全天預約參觀人數僅百餘人，以親子客層居多，偌大的場館顯得空盪盪...

解封後一定要大吃 高雄著名的在地無菜單料理

南臺灣的熱情同樣注入於餐桌上。位於高雄的「雅樂廚苑」以季節食材，無菜單融合料理著稱，講究客製化服務，賦予每道佳餚人、情、味，帶給賓客舌尖上的驚喜，一場場美好款待饗宴，尊寵味蕾、深深滿足。

高雄市議會定期會 7月28日復會

高雄市議會定期會從5月18日停擺，議長曾麗燕昨邀三大黨團協商，確定7月28日復會，繼續市政總質詢等議程，8月26日閉幕。...

阿嬤盼50年重讀補校 還拿縣長獎

「小時候沒機會念書，年紀大了決定付諸行動！」屏東縣66歲阿嬤賴細英懷抱學習夢，盼50年終於重返校園讀補校，畢業還拿縣長獎...

微解封 多數寺廟仍禁入內參拜

全國三級防疫警戒延至7月26日，今起微解封，中元普度等大型宗教活動是否能如期舉辦，充滿不確定性，多數寺廟仍在觀望疫情發展...

漁市遭質疑恐成破口 攤商很受傷

高雄興達港觀光漁市場周末出現人潮，遭質疑恐成為防疫破口，市府經發局昨要求先休市，由環保局全面清消，做好防疫管制計畫檢討改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。