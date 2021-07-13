屏東海生館閉館57天 微解封首日迎「微」遊客

配合中央微解封，屏東海生館今天迎來封館近兩月來的首批遊客，全天預約參觀人數僅百餘人，以親子客層居多，偌大的場館顯得空盪盪；陳姓男子今天從高雄開車帶妻兒一家4人來度假散心，他說，這陣子真得悶壞了，前天得知海生館可預約參觀，隨即上網預約，能親睹美麗動人的海底景色，心情好悸動。

「喜見久違的遊客！」館方工作人員說，閉館57天後終於迎來首批遊客，全天預約參觀人數僅百餘人，不能和過去同期每日3000人上下相比，顯示民眾對微解封的疫情仍有疑慮，入館需預約，加上館內飲食則配合屏東縣政府公告「禁止內用僅限外帶」，並禁帶外食入館及邊走邊吃，確實有些不方便，都在等確認「降二級」再出遠門，今天又是非假日，原本就預期遊客不會太多。

海生館今天起至26日的入館遊客，必須提前1天上官網線上預約，每天開放5個時段，各時段最多600人，，營運時間調整為周一到周日上午9點到下午5點半，當日下午4點後停止售票及入館；入館須填寫簡訊實聯制、量測體溫，並全程配戴口罩及保持社交安全距離，體溫超過37.5度以上者禁止入館。

海生館在微解封期間暫停開放部分設施及活動，包含兒童陽台、探索教室、海洋爬行類劇場、VR體驗館、鯨典館及館內互動式特展，館內各展區餵食、定點解說和現場導覽暫停；戶外親水設施如鯨魚親水廣場戲水池、太平洋親水廣場戲水池也不開放；另夜宿海生館及魚你同行後場參觀體驗活動仍暫停開放。