尷尬！澎湖明喜迎內用微解封 首日無餐廳合規開放落空

中央流行疫情指揮中心13日起適度修改防疫管制，澎湖縣是全台唯一開放縣內餐廳有條件「內用」縣市，已有31家餐飲業者申請，今上午縣府完成首波6家餐廳稽查，但都不符合中央所訂的內用指引規範，6家業者開放「槓龜」，截至下班前也無業者申請複查，等同13日微解封首日，澎湖仍沒有一家餐廳可以提供內用。

中央鬆綁防疫管制，澎湖縣因超過35天無新增確診案例，縣府依據中央所訂餐飲業指引開放內用，但餐飲業者須向縣府建設處申請，經建設處、衛生局等單位將至店家查核，符合規定後，才能允許顧客入座用餐。

今已有31家餐飲業者向縣府提出申請，稽查小組上午首波申請的6家餐廳稽查，但6家業者都未符合開放規定，如隔板高度、寬度不足，桌與桌間距未達1.5公尺以上等，縣府人員當下要求業者改善。

不過，截止今傍晚縣府人員下班前，6家稽查未過的業者都未提出複查申請，由於未達開放內用的標準，因此明（13日）微解封當天，澎湖還是沒有一家餐廳可以開放在內用餐。

縣府發言人陳其育表示，開放內用餐廳必須遵守防疫規定，稽查不合格業者需依照規定改善，向縣府申請複查通過才准營業。

縣府強調，通過審核的店家開放內用期間，縣府將不定期稽查，業者若違反規定，將依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元罰鍰，必要時可要求停業。

依據澎湖縣政府與中央規定，開放內用的餐廳除要保持間隔外，餐點以個人套餐為主，不共食、桌菜先分菜再上桌，自助餐則以服務人員夾菜為原則；超商關東煮、茶葉蛋等熟食，建議由服務人員夾取，避免感染風險。